2 Anggota iKON akan Wajib Militer, Bobby dan Chanwoo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota grup K-Pop iKON, Bobby dan Chanwoo iKON telah mengumumkan rencana wajib militer atau wamil. Agensi mereka, 143 Entertainment mengumumkan tanggal mereka akan menjalani wajib militer. Dikutip dari Soompi, Minggu, 7 April 2024, agensi mengumumkan, Bobby akan mendaftar wajib militer pada 21 Mei 2024. Chanwoo akan mendaftar wajib militer pada 27 Mei 2024.

“Kami tidak akan mengadakan acara resmi (untuk penggemar atau pers) pada hari-hari anggota mendaftar,” keterangan dari 143 Entertainment. Agensi meminta penggemar tidak mendatangi lokasi pendaftaran wajib militer para anggota iKON.

Profil Bobby iKON

Nama asli Bobby adalah Kim Ji Won. Ia lahir di Seoul, pada 21 Desember 1995. Tapi, ia tumbuh di Virginia, Amerika Serikat. Perjalanan karier Bobby sendiri cukup mengesankan. Ia sempat menjadi trainee di YG Entertainment selama bertahun-tahun. Setelah itu mengikuti acara survival yang diselenggarakan oleh YG Entertainment untuk menentukan siapa yang akan debut. Nama acaranya Who's Next?.

Bobby masuk ke Tim B bersama B.I. Sayangnya tim Bobby kalah dari Tim A dan debutnya ditunda. Pada 2014, Bobby mengikuti acara kompetisi rapper, Show Me The Money. Ia juara di kompetisi tersebut. Sejak saat itu, kemampuan rap Bobby mulai dikenal banyak orang. Pada 2015, Bobby akhirnya debut bersama 6 anggota grup iKON lainnya.

Dikutip dari KProfiles, Bobby pernah berpartisipasi dalam program survival Win: Who Is Next? pada 2013 di Tim B. Ia lahir dengan nama Kim Ji Won, menggunakan nama panggungnya Bobby, diambil dari nama idolanya, Bob Marley.

Pada Mei 2014, Bobby berkompetisi di Show Me The Money 3 bersama rapper B.I. itu finis di posisi pertama di bawah Team Ilionaire yang dibimbing oleh Dok2 dan The Quiett. Bobby berpartisipasi dalam Mix & Match, yang menghasilkan tim debut dengan nama iKON.

Profil Chanwoo iKON

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jung Chan Woo atau Chanwoo iKON idola lahir pada 26 Januari 1998. Ia lahir di Songpa-gu, Seoul. Ia penyanyi, aktor, dan anggota grup iKon di bawah naungan 143 Entertainment, dikutip dari New Musical Express atau NME. Chanwoo dijuluki maknae, karena anggota yang paling muda dibandingkan rekan iKon lainnya, Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne.

Dikutip dari Kpop Starz, pada 2006 Chan Woo tampil dalam video musik TVXQ's, Balloons sebagai Max Changmin. Dua tahun kemudian, ia berkesempatan tampil dalam film Lost and Found. Ia juga pernah tampil dalam beberapa serial drama, seperti The Great King Sejong (2008), Boys Over Flowers (2009), dan The Heirs (2013).

Pada 2014, ia trainee YGE dari WIN: Who Is Next's di Tim B dan kembali dalam reality survival Mnet, Mix & Match. Acara itu debut semua anggota Tim B bersama Chanwoo sebagai formasi tujuh anggota dengan nama iKON yang masih bersama dengan B.I.

Pada 2021, Chan Woo melanjutkan karier aktingnya sebagai salah satu pemeran utama dalam serial komedi romantis berjudul My Chilling Roommate. Dengan perilisan serial drama Chanwoo, iKON keluar dari YG Entertainment, tepatnya pada Desember 2022.

Pilihan Editor: Suga BTS Mengikuti Pelatihan Dasar Militer, Wamil Layanan Publik di Pangkalan Angkatan Darat Nonsan