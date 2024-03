Baru 2 Tahun Debut, Grup K-Pop Rookie AQA Bubar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop rookie yang baru berumur dua tahun AQA bubar. Grup asuhan Startree Entertainment yang beranggota Huyu, Yuseong, Bonggeun, Hwan, dan Pawky ini mengumumkan bubar pada Minggu, 24 Maret 2024.

AQA debut pada April 2022. Pas setelah dua tahun agensi dan para anggota grup memutuskan pembubaran. "Halo, kami AQA. Setelah dua tahun beraktivitas bersama, kami akan melanjutkan aktivitas kami secara individu," keterangan dalam pernyataan resmi.

Tentang AQA

Dikutip dari Fandom, Huyu, Yuseong, Bonggeun, Hwan, dan Pawky menyatakan niat mereka untuk melanjutkan karier individu. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penggemar dan meminta dukungan berkelanjutan untuk aktivitas individu mereka. "Kami memohon dukungan kalian untuk kami semua di masa depan. Terima kasih."

Perjalanan karier AQA dimulai ketika Huyu, Yuseong, Bonggeun, Hwan, Pawky Hyun, debut single lagu Wonder pada April 2022. Pada September 2022, Hyun memutuskan untuk meninggalkan grup. Sebelumnya, pada 5 Maret 2022, mereka mengadakan konser solo pertama di Korea Selatan.

Bubarnya AQA menambah deretan grup K-Pop pendatang baru yang gagal melanjutkan kariernya di industri hiburan. Sebelum AQA, ada TFN yang hanya bertahan 3 tahun. Pada Kamis, 29 Februari 2024, Star News melaporkan grup itu bubar, terkonfirmasi agensi MLD Entertainment. TFN memulai debut pada 11 Januari 2021. TFN terdiri atas anggota Noa, Sia, Kevin, Gunwoo, Leo, On, Zero, Kairi, dan Kio.

"Kontrak ekslusif dan aktivitas dari TFN telah berakhir secara resmi," tulis MLD Entertaiment, dikutip dari Soompi.

Pada peringatan tiga tahun debutnya pada 11 Januari 2024, masing-masing anggota TFN mengunggah ucapan terima kasih kepada penggemar. Mereka membagikan video liburan di saluran YouTube grup. Konten tersebut menjadi yang terakhir diunggah sebelum keputusan pembubaran.

Mulanya grup ini terkenal dengan nama T1419. Grup ini merilis single album pertama, Before Sunrise Part. 1. Pada Oktober 2022, MLD Entertainment mengumumkan perubahan nama grup menjadi TFN.

Selama tiga tahun berkarier, TFN telah meluncurkan tiga album mini, yaitu Before Sunrise Part. 4, dua mini album Jepang Our Teen: Blue Side, Our Teen: Yellow Side. Mereka juga merilis beberapa single digital seperti Row, Mirage, Red Light, Green Light, Ice Cream.

