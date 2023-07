Bebe Rexha Memakai Pelindung Mata saat Konser di LA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bebe Rexha mengenakan kacamata pelindung, saat tampil di konser terakhir dari tur Amerika Serikat, di Los Angeles, pada Jumat 30 Juni 2023. Saat tirai naik, Bebe melangkah ke lampu sorot mengenakan jubah biru dan hitam yang mempesona.

Dia tampil mengenakan atasan halter yang siluetnya memeluk tubuh dengan tali silang yang menciptakan garis leher jatuh terbalik. Atasan korlep berkilauan itu dipasangkan dengan celana satin dan sarung tangan berhiaskan berlian imitasi. Rambut pirang panjangnya ditata dengan ikal yang terinspirasi dari Farrah Fawcett tahun 1970-an.

Saat pemenang MTV Video Music Award bernyanyi dan menari di atas panggung, seorang penjaga keamanan ditempatkan di tempat yang tidak terlihat jika seseorang keluar dari barisan, menurut pengamat. Bebe memberi tahu penonton bahwa ada dua aturan untuk malam itu, yaitu jangan melempar ponsel dan bersenang-senanglah, menurut mereka yang hadir:

Konser dibuka dengan lagu I'm Not High, I'm in Love. Dia juga menampilkan lagu hits seperti Miracle Man, I'm a Mess and Sacrifice. Pada satu titik, Bebe mengundang dua penggemarnya untuk naik ke atas panggung untuk berkompetisi dalam twerk off.

Sebelumnya, penyanyi 33 tahun itu, sempat terluka di bagian pelipis kanan saat seorang penggemar melempar ponselnya Minggu, 18 Juni 2023. Tersangka pelempar telepon menghadapi tuduhan pelanggaran ringan berupa pelecehan dan penyerangan.

Bebe Rexha merilis lagu dance baru, If Only I, dengan Loud Luxury dan Two Friends pada hari Kamis, 29 Juni 2023. Dia dijadwalkan untuk menutup rangkaian konser di bagian Amerika Utara dari turnya hari Sabtu di Los Angeles. Setelah istirahat dan relaksasi, dia dijadwalkan berangkat ke Eropa untuk beberapa tanggal mulai 28 Juli.

Bebe Rexha baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia telah didiagnosis dengan sindrom ovarium polikistik, yang menyebabkan kenaikan berat badan sekitar 13 kilogram pon. Dalam sebuah unggahan di Instagran, dia membagikan video saat menari di belakang panggung dengan pakaian oranye yang berkilauan.

"Saya tahu berat badan saya bertambah Saya telah belajar untuk tidak menilai diri saya sendiri dan menerima diri saya sendiri sambil mencoba membuat keputusan yang lebih sehat dalam hidup saya. Apa yang telah saya pelajari adalah angka tidak menentukan Anda, hati Anda yang menentukan," tulisnya.

PEOPLE

