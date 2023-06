5 Lagu Hit Bebe Rexha yang Disukai Banyak Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah insiden dilempar ponsel, Bebe Rexha mengonfirmasi akan melanjutkan Best F * kin Night of My Life Tour. Penonton melempar ponsel yang mengena wajah Bebe Rexha berakibat mata kirinya terluka. Mengutip Page Six, Bebe Rexha memahami situasi konser saat itu berakhir tak menyenangkan. Tapi, ia tetap menganggap pertunjukan itu luar biasa.

Bebe Rexha penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Ia lahir di New York, pada 30 Agustus 1989. Deretan lagu Bebe Rexha pernah berada di tangga Billboard Hot 100.

Lagu hit Bebe Rexha

1. Meant to Be

Meant to Be lagu kolaborasi Bebe Rexha dan Florida Georgia Line mengantarkan dia menuju nominasi Grammy Awards pertama. Di Grammy Awards 2019, Meant to Be masuk dalam kategori Best Country Duo or Group Performance.

Mengutip Song Meaning and Facts, Meant to Be ditulis oleh Bebe Rexha. Lagu tersebut memiliki makna apa pun yang terjadi di setiap kehidupan pasti telah ditentukan dan tidak dapat dihindari. Bebe Rexha ingin menyampaikan bahwa seseorang tidak perlu takut dalam menghadapi segala sesuatu di dalam hidup.

2. In the Name Of Love

Lagu kolaborasi Bebe Rexha dan Martin Garrix, In the Name of Love mampu menduduki chart Billboard Hot 100 selama 23 pekan. Video musik kolaborasi tersebut meraih views sebanyak 770 juta.

3. Me, Myself, and I

Me, Myself, and I lagu kolaborasi Bebe Rexha dengan G-Eazy. Mengutip Billboard, lagu tersebut dirilis pada tahun 2015 Lagu ini menduduki Billboard Hot 100 selama 37 pekan. Lagu itu tentang perasaan seseorang yang tidak membutuhkan bantuan siapa pun. Seseorang yang mampu melakukan semua hal sendirian.

4. I’m a Mess

Lagu I’m a Mess dari Bebe Rexha dalam album Expectations. Menurut data dari platform streaming Spotify, lagu tersebut telah memiliki 621 juta pendengar. Lewat lagu ini, Bebe Rexha ingin menceritakan kehidupan perempuan yang memiliki banyak masalah, sehingga tidak ada yang ingin menjalin hubungan dengannya.

5. I’m Good (Blue)

I’m Good (Blue) karya Bebe Rexha bersama David Guetta. Lagu yang dirilis pada 2022 itu berhasil menduduki Billboard Hot 100 selama 42 pekan. Atas kesuksesannya, I’m Good (Blue) mendapat nominasi di Grammy Awards 2023 dengan kategori Best Dance or Electronic Recording.

