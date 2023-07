Film The Roundup: No Way Out Tembus 10 Juta Penonton dalam Sebulan, Ini Kata Ma Dong Seok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Roundup: No Way Out atau The Outlaws 3 berhasil tembus 10 juta penonton sejak tayang di bioskop Korea Selatan pada Rabu, 31 Mei 2023. Pencapaian tersebut diraih hanya dalam kurun waktu 32 hari, tepatnya pada Sabtu, 1 Juli 2023, menurut distributor film ABO Entertainment.

The Roundup: No Way Out resmi menjadi film produksi Korea Selatan ke-21 yang mencapai tonggak box office dengan angka tersebut. The Outlaws merupakan franchise film Korea kedua yang memiliki dua film berturut-turut dengan jumlah penonton bioskop lebih dari 10 juta, setelah Along with the Gods.



Ma Dong Seok Rasakan Keajaiban Sejak The Outlaws hingga The Roundup: No Way Out Baca Juga: Mengenal Ma Dong Seok, Pemeran Utama dan Produser Hell Divers

Menyambut pencapaian film terbarunya ini, Ma Dong Seok atau Don Lee mengenang perjuangannya dan kru sejak membuat film pertama, The Outlaws yang dirilis pada 2017. "Delapan tahun yang lalu, kami duduk di sebuah ruangan kecil dan mulai merencanakan film ini, yang kami bahkan tidak yakin dapat dibuat secara realistis," tulis Ma Dong Seok di Instagram pada Sabtu, 1 Juli 2023.

Ma Dong Seok dalam film The Roundup: No Way Out. Foto: Instagram/@aboentertainment

Kesuksesan yang diraih The Outlaws sangat tidak terduga, di mana film besutan sutradara Lee Sang Yong itu ternyata begitu diminati hingga tembus 12 juta penonton bioskop pada masanya. "Meskipun kami melalui banyak trial and error dan menghadapi banyak batasan, The Outlaws secara ajaib dibuat dan dirilis ke dunia, dan kami menemukan keajaiban kedua saat The Roundup (The Outlaws 2) menarik 12,69 juta penonton bioskop," tulisnya. "Kemudian hari ini, keajaiban ketiga datang kepada kami karena The Roundup: No Way Out."



Ma Dong Seok Sebut The Roundup: No Way Out Bukan Sekuel Terakhir The Outlaws

Aktor yang debut di Hollywood lewat film Eternals dari Marvel Cinematic Universe ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim produksi, anggota staf, aktor, investor, distributor, tim promosi, tim pemasaran, dan semua orang yang yang telah bekerja sama untuk menyukseskan film ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk memberikan sedikit pun kebahagiaan dan energi kepada semua orang yang bekerja keras di tempat masing-masing, kami akan bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan dan menciptakan seri The Outlaws yang lebih baik lagi," tulisnya. "Saya dengan tulus berterima kasih kepada semua penonton yang menyukai serial The Outlaws."

Selain sebagai pemain, Ma Dong Seok juga berpartisipasi dalam filmtersebut sebagai produser. Sebelumnya, aktor 52 tahun itu mengatakan bahwa dia berencana untuk membuat lima cerita lagi untuk franchise tersebut dan mungkin lebih jika penonton menginginkannya.



The Roundup: No Way Out Pecahkan Rekor

The Roundup: No Way Out terus memecahkan rekor di box office Korea Selatan dengan menarik lebih dari 740.000 penonton pada hari pembukaan dan mengumpulkan lebih dari 6 juta penonton di pekan pertama. Angka tersebut memecahkan rekor film pendahulunya, The Roundup (2022) yang melampaui 10 juta penonton dan menjadi film pertama yang mencapai prestasi tersebut sejak pandemi Covid-19.

Di negara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa seperti Korea Selatan, film yang terjual lebih dari 10 juta tiket dianggap sukses besar. The Roundup: No Way Out mengikuti kisah polisi kasar dan tangguh Ma Seok Do (diperankan oleh Ma Dong Seok) mengejar jaringan narkoba lokal saat obat baru dan berbahaya beredar di sekitar klub lokal dan menghadapi dua penjahat.

SOOMPI | YONHAP

Pilihan Editor: Cetak Sejarah, The Roundup Jadi Film Korea ke-14 yang Tembus 12 Juta Penonton