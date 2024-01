7 Fakta Menarik Badland Hunters, Film Korea yang Akan Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri perfilman Korea Selatan akan merilis beberapa film dan serial di berbagai platform. Salah satu film yang dinantikan adalah Badland Hunters. Film bergenre drama tersebut dikabarkan akan tayang di Netflix pada 26 Januari 2024. Berikut 7 hal tentang film Badland Hunters.

1. Ditulis oleh tiga orang

Badland Hunters merupakan film Korea Selatan bergenre aksi distopia yang disutradarai oleh Heo Myung Haeng. Naskah film yang digunakan dikerjakan bersama penulis skenario film lain yaitu Bo Tong dan Kwak Jae Min.

2. Dibintangi pemeran papan atas

Dikutip dari mydramalist.com, Film ini akan dibintangi oleh aktor-aktor papan atas Korea Selatan. Aktor-aktor tersebut adalah Don Lee, Lee Hee Jun, Lee Jun Young, dan Roh Jeong Eui. Nama-nama tersebut tentu tak asing dalam dunia perfilman di Korea Selatan .

3. Adaptasi webtoon

Badland Hunter adalah adaptasi dari musim kedua webtoon populer berjudul Happy Boy karya Kim Soong Nyoong. Dalam webtoon tersebut, plot yang diambil adalah Korea Selatan pasca gempa besar. Sama seperti karya webtoon, Badland Hunters mengambil latar belakang cerita setelah gempa besar yang melanda Seoul, Korea Selatan.

4. Debut Heo sebagai sutradara

Dikutip dari koreajoongangdaily,joins.com, Badland Hunters merupakan debut penyutradaraan untuk Heo, yang dikenal sebagai pengarah seni bela diri untuk waralaba The Outlaws pada 2017. Heo juga menyutradarai instalasi keempat dalam waralaba tersebut yang akan mengikuti The Roundup: No Way Out, yang dijadwalkan untuk dirilis di bioskop pada paruh pertama tahun ini.

5. Berdurasi 1 jam 47 menit

Film Badland Hunters akan menghadirkan ketegangan intens selama 1 jam 47 menit. Dalam durasi tersebut, penonton akan disuguhkan dengan misi bertahan hidup dari pada aktornya.

6. Seoul menjadi gurun

Dalam film tersebut diceritakan bahwa ibukota Korea Selatan, Seoul akan berubah menjadi gurun. Tak sampai di situ, perubahan tersebut membuat masyarakat yang tersisa di Seoul memiliki pemikiran tentang kehancuran dan hari akhir atau kiamat.

7. Berporos pada tiga tokoh

Badland Hunters akan mengambil fokus pada perjuangan tiga orang rekan kerja yang mencoba untuk bertahan hidup. Mereka adalah Nam San (Don Lee) sebagai seorang pemburu gurun, Choi Ji Wan (Lee Jun Young) orang kepercayaan Nam San, dan Yang Gi Su (Lee Hee Jun) sebagai dokter yang selamat dari bencana tersebut.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ANDIKA DWI

