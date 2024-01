Sinopsis Film Badland Hunters yang Tayang 26 Januari Ini di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki 2024, sejumlah drama dan film Korea dijadwalkan akan dirilis di sepanjang Januari tahun ini. Salah satu film Korea yang telah mengumumkan tanggal perilisan perdananya adalah Badland Hunters. Film blockbuster ini akan tayang pada 26 Januari 2024 di platform streaming Netflix.

Melansir dari laman What’s on Netflix, Badland Hunters adalah sebuah film aksi distopia Korea Selatan yang disutradarai oleh Heo Myung Haeng. Naskah ceritanya adalah karya bersama penulis skenario Kim Bo Tong dan Kwak Jae Min. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor papan atas Korea Selatan, seperti Don Lee, Lee Hee Jun, Lee Jun Young, dan Roh Jeong Eui.

Lantas, seperti apa sinopsis film Badland Hunters yang tayang 26 Januari 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Film Badland Hunters

Melansir dari situs My Drama List, Badland Hunter adalah adaptasi dari musim kedua webtoon populer berjudul Happy Boy karya Kim Soong Nyoong. Film Badland Hunters mengambil latar belakang cerita setelah gempa besar yang melanda Seoul, Korea Selatan.

Gempa tersebut mengubah Seoul menjadi gurun apokaliptik. Maksudnya, masyarakatnya jadi memiliki pemikiran yang berkaitan dengan kehancuran dan kiamat.

Musibah tersebut membuat para penyintas dan korbannya harus menghadapi berbagai macam ancaman. Tidak hanya ancaman dari alam, namun juga ancaman dari diri mereka sendiri. Terlebih, dunia menjadi tidak memiliki hukum yang terikat dan hanya diatur oleh kekuasaan.

Diceritakan, film ini akan mengambil fokus pada perjuangan tiga orang rekan kerja yang mencoba untuk bertahan hidup. Mereka adalah Nam San (Don Lee) sebagai seorang pemburu gurun, Choi Ji Wan (Lee Jun Young) orang kepercayaan Nam San, dan Yang Gi Su (Lee Hee Jun) sebagai dokter yang selamat dari bencana tersebut.

Kisahnya akan menggali lebih jauh ke dalam dunia di mana kelangsungan hidup menjadi sebuah kemewahan. Di mana kesetiaan tidak stabil, dan kemauan manusia diuji terhadap kondisi alam yang paling keras.



Tentang Film Badland Hunters

- Judul: Badland Hunters

- Judul lain: Wilderness, Hwangya, Concrete Utopia 2

- Tagline: The world has come to an end, The world calls upon the hunter

- Genre: Aksi, Drama, Petualangan, Science Fiction (Sci-Fi), Thriller

- Tanggal rilis: 26 Januari 2024

- Tempat tayang: Netflix

- Durasi film: 107 menit atau 1 jam 47 menit

- Sutradara: Heo Myung Haeng

- Penulis skenario: Kim Bo Tong dan Kwak Jae Min

- Adaptasi: Webtoon Happy Boy musim kedua karya Kim Soong Nyoong.

- Pemeran utama: Don Lee, Lee Hee Jun, dan Lee Jun Young

- Bahasa: Korea

- Perusahaan produksi: Climax Studio, Big Punch Pictures, Nova Film



Daftar Pemain Badland Hunters

Badland Hunters dijuluki sebagai film blockbuster Korea Selatan. Artinya, film ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris papan atas dari Negeri Ginseng. Salah satu pemainnya adalah Ma Dong Seok atau Don Lee (nama Inggris), yang sebelumnya pernah bermain dalam film-film populer, seperti Train to Busan dan The Eternals. Adapun daftar pemain Badland Hunters adalah sebagai berikut:

1. Don Lee atau Ma Dong Seok sebagai Nam San

2. Lee Jun Young sebagai Choi Ji Wan

3. Lee Hee Joon sebagai Yang Gi Su

4. Roh Jeong Eui

5. Kim Young Sin

6. Ahn Ji Hye

7. Lee Han Ju

RADEN PUTRI| WHATS-ON-NETFLIX| MYDRAMALIST| IMDB| ASIANWIKI

