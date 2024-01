Perjalanan Ma Dong Seok Jadi Aktor Chungmoro Hingga Tembus Marvel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ma Dong Seok atau Dan Lee, dikenal sebagai salah satu aktor chungmoro atau aktor bergengsi di Korea Selatan. Namanya melambung tinggi setelah ia membintangi serial film zombie bertajuk "Train to Busan". Sebelum menjadi aktor kelas A, ia memulai karier dengan tidak mudah. Pengalaman menjadi pelatih bela diri membawanya ke dunia peran.

Pria kelahiran 1971 ini sempat kuliah di Amerika Serikat. Columbia State University adalah universitas yang ia pilih. Setelah lulus, Ma Dong-seok memutuskan untuk menjadi pelatih seni bela diri. Dilansir dari Koreanfilm.or.kr, pada tahun 2005 Don Lee memutuskan kembali ke Korea dan mengikuti casting film "Heaven's Soldiers". Meski bisa dikatakan terlambat untuk seukuran orang Korea memulai karier sebagai aktor, Ma Dong-seok tetap membuktikan kualitas dan bakatnya tersebut.

Singkat cerita, keberhasilannya debut dalam film pertamanya membuat aktor berbadan kekar tersebut banjir tawaran sebagai pemain pendukung dalam beberapa film. Mengutip laman kids.kiddle.co, perannya sebagai Ahn Hyuk-Mo pada film "The Neighbor, Nameless Gangster: Rules of the Time" membuat karier Ma Dong-seok kian melejit. Ditambah, ia berhasil mendapatkan peran utamanya melalui drama Nrigae, Murdered, dan One on One.

Puncaknya, ketika Ma Dong-seok menerima permintaan menjadi karakter tangguh dalam film "Train to Busan" bersama aktor kenamaan Gong Yoo. Namanya benar-benar dikenal oleh seluruh dunia, ia berhasil mewujudkan kariernya sebagai aktor kelas A Korea Selatan. Terkait penghargaan yang telah ia terima, dari sumber yang sama Ma Dong-seok disebut berbagai penghargaan bergengsi. Salah satunya yakni Best Supporting Actor pada Baeksang Arts Award ke-49 2013.

Luar biasanya lagi, Ma Dong-seok mendapat peran sebagai Gilgamesh dalam film bertajuk "The Eternals" produksi Marvel. Demikian, Ma Dong-seok berhasil menembus pasar internasional dan membuktikan bahwa usia bukanlah batasan untuk mengejar karier impian.

Pilihan Editor: 6 Fakta Film Warpath yang Dibintangi Iko Uwais dan Yayan Ruhian