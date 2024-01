Profil 3 Pemeran Film Badland Hunters yang Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badland Hunters. film aksi distopia Korea Selatan yang disutradarai Heo Myung Haeng bersama penulis skenario Kim Bo Tong dan Kwak Jae Min. Film yang sudah tayang di Netflix ini mengambil cerita setelah gempa besar di Seoul, Korea Selatan. Gempa tersebut mengubah Seoul menjadi gurun apokaliptik yang membuat masyarakatnya memiliki pemikiran berkaitan dengan kehancuran dan kiamat,

Badland Hunters berfokus perjuangan tiga orang rekan kerja yang mencoba untuk bertahan hidup, yaitu Nam San (Ma Dong Seok) pemburu, Choi Ji Wan (Lee Jun Young) orang kepercayaan Nam San, dan Yang Gi Su (Lee Hee Jun) dokter.

Siapa Saja Pemeran Badland Hunters?

1. Ma Dong Seok

Ma Dong Seok lahir pada 1 Maret 1971. Ia pernah pelatih pribadi seniman bela diri Mark Coleman dan Kevin Randleman. Ia juga sempat menetap di Ohio dan kuliah di Columbus State Community College sebelum kembali ke Korea Selatan.

Ma Dong Seok mulai tampil sebagai pemeran pendukung dalam H.I.T pada 2007. Pada 2012, ia mendapat peran utama pertamanya dalam The Neighbors. Pada 2021, ia memulai debut Hollywood melalui Eternals. Ia juga membintangi beberapa drama dan film lain, seperti Start-Up, The Roundup, dan 38 Task Force.

Pertarungan menegangkan dalam film Badland Hunters terjadi di ruang sempit, seperti koridor basement yang dipenuhi tentara musuh. Sutradara Heo Myung Haeng mendekatkan kameranya, melihat dari balik bahu Ma Dong Seok saat dia melancarkan pukulan. Saat Ma Dong Seok menembakkan senapan, kamera bergerak ke arah berlawanan untuk menunjukkan peluru tersebut meledakkan lawannya hingga berkeping-keping.

“Adegan itu memakan waktu dua hari,” kata Ma Dong Seok saat konferensi pers di Seoul pada Selasa, 16 Januari 2024.

Adegan aksi di Badland Hunters dimulai dengan pertarungan tangan kosong, kemudian meningkat menjadi perang yang menggabungkan segala hal mulai dari panah hingga tank. Di film-film sebelumnya, Ma Dong Seok hanya menggunakan seni bela diri tinju, tetapi di film ini dia lebih banyak menggunakan senjata.

2. Lee Hee Joon

Dikutip dari My Drama List, aktor kelahiran 29 Juni 1979 ini memulai kariernya melalui Que Sera, Sera dan Resurrection of the Butterfly pada 2007. Ia mendapat peran utamanya melalui drama My Husband Got a Family pada 2012. Ia membintangi beberapa film dan drama lainnya, yaitu Dear Dolphin, Worst Woman, The Legend of the Blue Sea, Vicenzo, dan Mouse. Nama Hee Joon mulai melambung berkat perannya dalam Yoona's Street pada 2014.

3. Lee Jun Young

Lee Jun Young lahir pada 22 Januari 1997. Ia penyanyi, aktor, eks anggota UNB dan U-KISS. Ia memulai debutnya sebagai rapper, vokalis U-KISS pada 2014. Sebagai aktor, Lee Jun Young memulai debut peran utamanya pada 2017 melalui Avengers Social Club. Pada 2019, pemeran Badland Hunters ini merilis album solo pertamanya, Gallery. Dua tahun kemudian, ia tidak memperbarui kontrak dengan U-KISS dan mendirikan agensi baru, J-FLEX Entertainment untuk mengejar karier sebagai aktor.

RACHEL FARAHDIBA REGAR | ANDIKA DWI | MARVELA

