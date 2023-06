Profil Harrison Ford, Pemeran Film Indiana Jones yang Pernah Jadi Tukang Kayu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam seni peran, kekuatan karakter seorang aktor salah satunya bisa diukur dari konsistensi memerankan seorang tokoh. Karakter fiksi acap kali diperankan oleh banyak aktor. Namun salah satu yang konsisten dalam waktu lama adalah tokoh Indiana Jones yang amat lekat dengan Harrison Ford.

Di usianya yang menginjak 81 tahun, Harrison Ford kembali dipercaya memerankan sosok Indiana Jones. Seorang arkeolog sekaligus petualang kawakan. Pada 28 Juni 2023 lalu, Indiana Jones and The Dial of Destiny atau film ke-5 Indiana Jones telah dirilis.

Harrison Ford merupakan seorang aktor sekaligus produser film Amerika. Ia lahir pada 13 Juli 1942 di Chicago, Illinois. Ford terkenal di seluruh dunia melalui perannya dalam beberapa film ikonik. Seperti franchise Star Wars dan Indiana Jones.

Urat akting Ford tak lepas dari ayahnya yang juga seorang aktor. Ayah Ford juga seorang eksekutif periklanan. Sedangkan ibunya merupakan seorang aktris radio. Darah seni yang kuat terlihat di masa sekolah. Ford kecil tidak begitu berprestasi dalam pelajaran dan tidak memiliki minat dalam olahraga.

Namun perlahan, bakat akting keturunan Irlandia, Jerman, dan Yahudi ini muncul. Melansir dari laman IMDb, karir akting Ford bermula dari peran-peran kecil di film dan acara televisi seperti "Ironside" dan "The Virginian".

Ia yang merasa frustasi dengan peran-peran tersebut memutuskan bekerja sebagai tukang kayu profesional untuk menghidupi keluarganya. Meski begitu, ia terus mengasah kemampuannya dengan belajar bahasa Inggris dan filsafat di Ripon College, namun tak menyelesaikan kuliahya. Ford kemudian menikah dengan Mary Marquardt pada 1964.

Saat bekerja sebagai tukang kayu, Ford bertemu dengan casting director Fred Roos, yang memilihnya untuk memerankan Bob Falfa dalam film American Graffiti. Meskipun awalnya tak berencana untuk bekerja dengan Roos lagi, Ford terpilih memerankan Han Solo dalam Star Wars setelah produksi film dimulai.

Mengutip dari laman Fandom, Ford berperan sebagai Han Solo dalam dua sekuel Star Wars berikutnya dan pada The Star Wars Holiday Special. Rupanya ia mengusulkan agar karakter Han Solo meninggal dalam babak ketiga Return of the Jedi, tetapi George Lukas menolak saran itu.

Ford juga menerima pengakuan dan penghargaan atas perannya sebagai John Book dalam film Witness pada tahun 1985. Termasuk nominasi Academy Award dan Golden Globe. Ia juga berperan pada film Patriot Games dan The Fugitive, yang juga mendapat pujian dan menghasilkan nominasi Golden Globe.

Selain sebagai aktor, Ford bekerja sebagai seorang pilot pribadi. Ia juga memiliki peternakan seluas 800 hektar di Jackson Hole, Wyoming. Aktor bertalenta ini juga pernah terlibat dalam kegiatan sosial sebagai anggota dewan kehormatan organisasi penerbangan Wings of Hope. Namun pada 2015, Ford mengalami kecelakaan pesawat terbang di Lapangan Golf Penmar di Venesia, California. Akibatnya ia menderita patah panggul, patah pergelangan kaki, dan cedera lainnya.

Hingga kini, Harrison Ford tetap aktif dalam industri film. Hingga kini, ia terus menunjukkan bakat aktingnya dan berperan dalam berbagai proyek film yang mendapatkan perhatian luas. Tahun ini, Ford kembali memerankan Indiana Jones pada sekuelnya yang kelima.

Dari Harrison Ford, kita bisa belajar untuk terus mengasah kemampuan dan percaya diri. Seperti saat ia memerankan peran kecil, menjadi tukang kayu, hingga menjadi aktor papan atas.

