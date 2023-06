Indiana Jones and The Dial of Destiny, Petualangan Terakhir Bersama Harrison Ford

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indiana Jones and The Dial of Destiny menjadi film terakhir salah satu pahlawan ikonik terhebat, Indiana Jones yang tayang di bioskop mulai Rabu, 28 Juni 2023. Aktor Harrison Ford kembali memerankan peran ikoniknya sebagai arkeolog cerdas untuk terakhir kalinya dalam petualangan keliling dunia yang mendebarkan.

Film karya penulis dan sutradara terkenal James Mangold ini turut menghadirkan kembali John Rhys-Davies sebagai sahabat dekat Indy, Sallah. Selain itu, telah bergabung juga Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Karen Allen, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore, dan Mads Mikkelsen.



Indiana Jones and The Dial of Destiny berlatar tahun 1969 di kota New York. Indiana Jones, yang telah mengajar sebagai profesor arkeologi di Hunter College, siap untuk menjalani masa pensiun di apartemennya yang sederhana. Tetapi, segalanya berubah setelah ia mendapat kunjungan mendadak dari putri baptisnya Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), yang mencari artefak langka yang dipercayakan ayahnya kepada Indy bertahun-tahun sebelumnya. Artefak yang dicarinya adalah Archimedes Dial yang terkenal, sebuah perangkat yang konon memiliki kekuatan untuk menemukan celah dalam waktu, memungkinkan orang agar dapat kembali ke masa lalu ataupun ke masa depan.



Indiana Jones and The Dial of Destiny. Dok. The Walt Disney Studios

Sementara itu, musuh lama Indy, Jürgen Voller, mantan Nazi yang sekarang bekerja sebagai fisikawan di program luar angkasa AS, memiliki rencananya sendiri untuk Dial, sebuah skema mengerikan yang dapat mengubah jalannya sejarah dunia.

Harrison Ford Perankan Indiana Jones Sejak 24 Tahun Lalu

Indiana Jones, yang pertama kali hadir di layar lebar pada 1981 dalam Raiders of the Lost Ark, merupakan perpaduan sempurna antara karakter dan kualitas seorang bintang. Dengan penampilan yang maskulin dan karismatik, Indiana Jones melakukan petualangan yang juga dipenuhi dengan kecerdasan dan juga keberuntungan yang seperti selalu ada disisinya. Hal inilah yang menjadikan Indiana Jones yang diperankan oleh Harrison Ford sebagai salah satu karakter pahlawan paling terkenal di dunia.

“Indiana Jones adalah karakter yang selalu mengejutkan kami. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi egois ataupun berempati, dia juga sangat berani namun di beberapa momen di hidupnya ia menjadi seorang pengecut. Karakter Indiana Jones yang sebenarnya sangat manusiawi ini dihidupkan dengan penampilan Harrison Ford yang luar biasa. Menurut saya, semua keeksentrikan dan kecemasannya serta kelemahannya adalah bagian dari daya tariknya. Tapi dia memang memiliki kekuatan super, dan dia sangat beruntung," kata sutradara James Mangold.



Indiana Jones and The Dial of Destiny. Dok. The Walt Disney Studios

Penyesuaian Karakter Indiana Jones dengan Harrison Ford





Sejalan dengan keinginan para pemeran dan pembuat film untuk tetap berusaha menghormati karakter tersebut, mereka juga merasa sangat penting untuk menghadirkan sesuatu yang menarik dan hal baru kepada penonton. Salah satunya adalah memastikan karakter Indiana Jones berada di usia yang sama dengan Harrison Ford, yang berumur 79 tahun pada saat proses syuting. Jadi mereka membuat film pada akhir1960-an, era ketika seorang pahlawan seperti Indiana Jones yang melakukan petualangan pada 1930-an dan 40-an akan merasa perjalanannya dahulu ada masa lalu.

Pendekatan tersebut sangat selaras dengan Ford, yang merasa itu sejalan dengan pemahamannya tentang karakter tersebut. “Kami tidak menghindari fakta bahwa Indy sudah 40 tahun lebih tua dari pertama kali kami menceritakan kisahnya. Kami menghadapi tantangan yang dia hadapi, dan dari sana kami membawa kemanusiaan dan kehangatan yang nyata ke dalam sosok Indiana Jones," kata Harrison Ford.

