Profil Band Jonas Brothers yang Berkolaborasi dengan TXT

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band Amerika Jonas Brothers mengumumkan berkolaborasi dengan grup K-Pop TXT. Mereka akan bekerjasama dalam single berjudul Do It Like That.

Beberapa menit setelah kolaborasi tersebut diumumkan secara resmi, Jonas Brothers memposting video yang memparodikan sebuah adegan film komedi Zoolander (2001).

Dalam video itu, ketiganya tampak menabrak anggota TXT, sebelum mengucapkan kalimat ikonik dari film tersebut, mengutip laman CNA Lifestyle.

Melansir Britannica, Jonas Brothers adalah band soft rock Amerika yang terkenal karena kombinasi optimisme, lagu-lagu yang menarik, dan keterampilan cover boy. Band ini beranggotakan Paul Kevin Jonas II, Joseph Adam Jonas atau Joe, dan Nicholas Jerry Jonas atau Nick.

Ketiga bersaudara itu dibesarkan dalam keluarga musik dan dijiwai dengan nilai-nilai Kristiani yang kuat, terutama oleh ayah mereka yang merupakan seorang menteri Majelis Allah. Keluarga bernyanyi bersama di rumah mereka di New Jersey, menyiapkan panggung untuk penampilan Nick yang dewasa sebelum waktunya di Broadway yang dimulai pada usia enam tahun. Pada 2004, Nick merilis album solo bertema Kristiani.

Kegembiraan membuat musik bersama mendorong saudara-saudara untuk membuat sebuah band, dengan Kevin dan Nick pada gitar (dengan campuran keyboard) sementara Nick dan Joe berbagi tugas vokal utama. Album pertama mereka It's About Time (2006), menampilkan lagu-lagu yang ditulis bersama oleh Desmond Child dan bintang pop Adam Schlesinger dari band Fountains of Wayne. Kendati hanya diberikan dorongan pemasaran terbatas, album itu terjual sampai 62 ribu eksemplar. Namun tetap saja, label menjatuhkan band.

Di awal 2007, Jonas Brothers menandatangani kontrak dengan Disney's Hollywood Records. Mereka merilis album self-titled yang memasuki tangga lagu di nomor lima dan didorong oleh hits seperti 'SOS', yang meraih platinum. Para saudara itu juga mulai muncul secara teratur di Disney Channel, terutama dalam episode kendaraan Miley Cyrus Hannah Montana 2007 yang sangat banyak ditonton. Jonas Brothers kemudian menjadi pembuka untuk Cyrus dalam tur "Best of Both Worlds"-nya.

Video musik Jonas Brothers menjadi bahan pokok Disney Channel, dan mereka membintangi program realitas Jonas Brothers: Living the Dream. Terobosan nyata saudara-saudara ini mengikuti penampilan mereka di film Disney musikal Camp Rock, di mana Joe berperan sebagai pemeran utama romantis. Kakak beradik itu adalah kesayangan konsumen "tweenage" (praremaja dan remaja muda).

Pada 2008, Jonas Brothers menjadi fenomena budaya pop dengan dirilisnya A Little Bit Longer, menampilkan banyak lagu yang ditulis oleh Nick. Album debut mereka berada di nomor satu tangga lagu Billboard 200, dan tahun itu saudara-saudara ini melakukan tur mereka sendiri yang difilmkan untuk film dokumenter Jonas Brothers: Pengalaman Konser 3D (2009). Pada Juli 2008, mereka muncul di sampul majalah Rolling Stone saat para kritikus rock mulai mengakui bahwa merek pop rock romantis bersaudara itu lebih merupakan suguhan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kurang dari setahun setelah A Little Bit Longer, grup ini merilis album Lines, Vines and Trying Times (2009), menawarkan suara yang lebih dewasa. Nick kemudian merekam album solo yang dipengaruhi jiwa, Who I Am (2010) dengan nama Nick Jonas and the Administration. Pada 2009 hingga 2010, Jonas Brothers membintangi serial Disney baru, JONAS.

Pertunjukan setengah jam (dalam nada serial televisi eponymous the Monkees) menampilkan Kevin, Nick, dan Joe sebagai fiksi Lucas bersaudara, bintang pop yang juga siswa sekolah menengah.

Jonas Brothers juga tampil di Camp Rock 2: The Final Jam (2010). Namun band ini kemudian hiatus, dan para saudara fokus pada proyek sampingan. Nick mengambil beberapa peran akting, dan Joe merilis album solo Fastlife (2011). Reality show Menikah dengan Jonas, dibintangi oleh Kevin dan istrinya, Danielle yang ditayangkan pada 2012 sampai 2013. Tetapi pada bulan Oktober, saudara-saudara itu melakukan konser reuni dan mereka kemudian mengadakan tur dunia pada 2012 hingga 2013.

Pada April 2013, single baru "Pom Poms" dirilis sebagai single utama dari album studio kelima yang direncanakan, V. Sebuah tur dijadwalkan akan dimulai akhir tahun itu, namun dibatalkan sesaat sebelum pertunjukan pertama. Pada Oktober 2013, Jonas Brothers mengumumkan bahwa band mereka bubar. Setiap saudara Kemudian mengerjakan berbagai proyek.

Pada 2015, Joe membentuk DNCE dan band dance-rock ini merilis album aponim pada tahun selanjutnya. Sementara Nick terus bersolo karier, merilis album seperti Last Year Was Complicated (2016). Sedangkan Kevin terlibat dalam beberapa usaha bisnis. Kehidupan pribadi saudara-saudara ini juga menjadi berita. Pada 2018, Nick menikah dengan aktris India Priyanka Chopra, dan tahun berikutnya Joe menikah dengan aktris Inggris Sophie Turner.

Pada 2019, lebih dari lima tahun setelah Jonas Brothers bubar, ketiganya mengumumkan mereka telah bersatu kembali. Segera setelah itu Jonas Brothers merilis single "Sucker". Lagu tersebut memulai debutnya di atas tangga lagu Billboard Hot 100, dan albumnya Happiness Begins (2019) menduduki puncak tangga album. Popularitasnya dibangun oleh perilisan film dokumenter biografi Chasing Happiness (2019).

Pilihan editor : Mengenal Grup K Pop TXT yang Berkolaborasi dengan Band Asal Amerika Serikat