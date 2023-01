Jonas Brothers Raih Hollywood Walk of Fame Setelah 18 Tahun Berkarya

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band pop rock asal Amerika Serikat, Jonas Brothers menerima bintang Hollywood Walk of Fame pada hari Senin, 30 Januari 2023 waktu setempat. Grup beranggotakan tiga kakak beradik itu dianugerahi bintang dalam kategori Recording, menjadi selebritas ke-2.745 yang namanya terpampang di trotoar bergengsi di dunia Hollywood Boulevard.

“Kami sangat tersanjung dapat menyambut Jonas Brothers ke Hollywood Walk of Fame” kata Ana Martinez, Produser Hollywood Walk of Fame. "Grup ini telah menghiasi kami dengan musik selama lebih dari lima belas tahun, dan telah membuat gelombang sebagai musisi, aktor, dan penghibur secara keseluruhan."

Jonas Brothers Ditemani Istri dan Anak-anak

Dalam sambutannya, Kevin Jonas meneriakkan nama dua putrinya, Valentina dan Alena yang hadir dalam upacara penganugerahan tersebut. "Alena, Valentina, ini momen yang cukup keren, bukan begitu?" katanya ketika berbicara kepada kedua putrinya. "Cukup keren, tapi kalian berdua adalah bintangku yang paling cemerlang. Aku mencintaimu, terima kasih."

Priyanka Chopra bersama putri Nick Jonas, Malti, saat Jonas Brothers mendapatkan bintang di The Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, California, AS, 30 Januari 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Kemudian, kedua putrinya itu berpose bersama orang tua mereka. Sementara, Nick Jonas dan Joe Jonas juga didampingi istri mereka, Priyanka Chopra dan Sophie Turner. Kevin merenungkan pentingnya keluarga dalam perjalanan kakak beradik ini sepanjang karier mereka.

"Mereka adalah dukungan besar kami dan kami tidak bisa berada di sini tanpa mereka," kata Kevin kepada People secara eksklusif. "Dan saya di sana untuk mendukung mereka dan semua yang mereka lakukan, dan momen spesial seperti ini saat keluarga bisa berkumpul."

Karier Jonas Brothers Dimulai Sejak 18 Tahun Lalu

Nick, Kevin, dan Joe Jonas pertama kali menjadi terkenal sebagai Jonas Brothers. Nama mereka kemudian semakin dikenal secara global sebagai bintang pop multi-platinum baik sebagai unit maupun sebagai individu. Dibentuk pada 2005, band bersaudara ini mengisi lagu pada pertengahan akhir 2000-an dan telah menghasilkan banyak karya seperti album It's About Time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008) dan Lines, Vines and Trying Times (2009).

Mereka juga dikenal sebagai bintang Disney Channel yang paling menonjol dengan muncul sebagai pemeran utama di Camp Rock (2007), Camp Rock 2 (2010) dan serial mereka sendiri Jonas (2009). Jonas Brothers menggemparkan dunia pada 2019 dengan perilisan mengejutkan dari single Sucker setelah absen selama 6 tahun. Single triple-platinum memulai debutnya di #1 di Billboard's Hot 100, menjadi #1 pertama untuk band dan debut #1 pertama dari grup abad ini.

Jonas Brothers meraih sejumlah penghargaan musik bergengsi, termasuk Billboard Music Awards, MTV VMA, iHeart Music Awards, dan Teen Choice Awards. Mereka juga meraih nominasi American Music Awards, Grammy, Awards, dan masih banyak lagi. Masing-masing terus merintis jejak kesuksesan dengan segudang proyek individu, sambil terus maju bersama sebagai Jonas Brothers. Jonas Brothers berharap untuk merilis musik baru pada 2023, serta meluncurkan album baru mereka yang belum diumumkan.

