Mengenal Grup K-Pop TXT yang Berkolaborasi dengan Band Asal Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop TXT mengumum berkolaborasi dengan band asal Amerika Serikat Jonas Brothers. Mereka akan bekerjasama dalam single berjudul Do It Like That.

Lagu, yang diproduksi oleh pentolan OneRepublic Ryan Tedder, dan video musik yang menyertainya akan dirilis pada 7 Juli. Menyusul pengumuman ini, kedua band itu bersama-sama mengunggah video yang memberikan gambaran sekilas kepada penggemar tentang seperti apa lagu mereka pada 22 Juni lalu.

Dalam video tersebut, TXT dan Jonas Brothers terlihat nongkrong di sebuah studio dengan cuplikan lagu diputar sebagai latar belakang dengan sedikit synth pop dan disko, mengutip CNA Lifestyle.

Sejak memulai debut pada 2019, TXT sudah menjadi salah satu boy grup paling terkemuka di industri ini. TXT telah memperoleh banyak penghargaan termasuk Rookie of the Year di Melon Micic Awards 2019. Baru-baru ini, tiket konser mereka di Singapura terjual habis dalam beberapa menit setelah ditayangkan.

Profil grup K-Pop TXT

Tomorrow X Together (TXT) adalah boyband ceria dan berjiwa muda yang bertujuan menjadi artis terobosan global berikutnya. Band ini terdiri dari lima anggota yakni Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai. Di mana setiap personil memiliki perbedaan satu sama lain dan bersinar dengan caranya masing-masing dalam menciptakan energi, merujuk laman Big Hit Music.

TXT merupakan boy grup beranggotakan lima orang yang dibentuk oleh Big Hit Music (bagian dari HYBE Labels). Grup dengan nama fandom MOA (Moments of Alwaysness) ini memulai debutnya pada 4 Maret 2019 dengan mini album pertama mereka 'The Dream Chapter: STAR', mengutip Kprofiles. Berdasarkan Kpopping, Tomorrow X Together adalah boy grup kedua dari Big Hit Entertainment.

Pada 15 Januari 2020, TXT membuat debut Jepang mereka dengan single 'Magic Hour' yang menyertakan versi Jepang dari lagu mereka 'Run Away', 'Crown', dan 'Angel or Devil'. Single itu memulai debutnya di nomor satu chart harian Oricon dan nomor dua di Oricon Weekly Singles Chart. Dalam KPop Official, TXT baru saja comeback dengan album baru The Name Chapter: TEMPTATION dengan lagu utama 'Suger Rush Ride' pada 27 Januari 2023.

Tomorrow X Together adalah grup anggota berbakat, dengan pemimpin menjadi satu-satunya posisi yang diumumkan secara resmi oleh Big Hit Mucis pada 14 Januari 2019. Semua anggota TXT bisa menyanyi, menari, dan rap, serta tidak memiliki posisi tetap dalam grup, kecuali Soobin yang merupakan seorang leader.

