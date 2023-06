Charlie Puth Beri Isyarat akan Manggung Bareng Jungkook BTS di Konsernya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Charlie Puth memberikan kode kepada penggemar tentang kolaborasi yang akan dilakukan bersama dengan Jungkook BTS. Ia mengatakan bahwa kemungkinan kolaborasi itu akan dilakukan di salah satu hari konsernya di Korea Selatan mendatang.

Pada Jumat, 23 Juni 2023, Charlie Puth mengunggah tulisan di Twitter untuk memeringati 1 tahun sejak lagu kolaborasinya dengan Jungkook, Left and Right dirilis. "Selamat 1 tahun untuk Left and Right bersama JungKook! Terima kasih untuk semua fans yang sudah memperlihatkan dan terus menerus memberikan cinta untuk lagu ini. Sejak awal lahirnya, sebuah melodi kecil yang muncul dalam kepalaku, hingga keberhasilannya hari ini, benar-benar mencengangkan," tulisnya.

Charlie Puth Beri Kode akan Tampil Bersama Jungkook BTS di Korea Selatan

Penyanyi lagu Marvin Gaye itu kemudian membalas pesan penggemar yang berkata, "Satu-satunya hal yang aku rindukan adalah penampilan kalian di lagu itu bersamaan," dengan kode bahwa ia mungkin akan tampil bersama dengan Jungkook BTS di konsernya yang digelar di Korea Selatan. "Mungkin 1 dari 3 tanggal (konser) ku di Korea Selatan," ujarnya pada Jumat, 23 Juni 2023.

Sementara itu, dikutip dari Koreaboo, Charlie Putih dijadwalkan akan menggelar The Charlie Live Experience di Korea Selatan pada 20 dan 21 Oktober 2023.

Reuni Charlie Puth dan Jungkook BTS Tuai Respon Positif ARMY

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi pesan yang dikirimkan oleh Charlie Puth di Twitter, ARMY menunjukkan rasa bahagia mereka. ARMY menuturkan bahwa mereka sangat mendukung rencana kolaborasi antara Jungkook dengan Charlie Puth. "Aku sebenarnya tidak suka mengemis, tapi aku sedang berlutut (memohon)... Tolongg?!" kata ARMY @candiappl***. "Ya Tuhan iya, tolong buat itu terjadi Charlie?!! Kami telah menantikan keajaiban ini terjadi sepanjang tahun! Kami akan mati untuk penampilan ini," tulis @Jeongguk*** di Twitter.

Sementara itu, ARMY juga menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Charlie karena sudah mengajak Jungkook untuk melakukan kolaborasi dan menciptakan lagu Left and Right. "Terima kasih telah memuji Jungkook tanpa henti dan menilainya sebagai seorang seniman. Anda merupakan seniman dan pribadi yang baik dan itu membuatku senang melihatmu dapat berkolaborasi dengan manusia emas seperti Jungkook," kata @mineventj***.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO

Pilihan Editor: Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta pada Oktober Dijual Mulai Lusa, Ini Profil Charlie Puth