Tiket Konser Charlie Puth di Jakarta pada Oktober Dijual Mulai Lusa, Ini Profil Charlie Puth

TEMPO.CO, Jakarta - Charles Otto Puth Jr. atau dikenal dengan nama Charlie Puth merupakan seorang penulis lagu, produser musik, dan juga penyanyi asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 2 Desember 1991 di New Jersey, Amerika Serikat.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi official banking partner konser Charlie Puth yang akan dilaksanakan di Beach City International Stadium, Jakarta, pada 8 Oktober 2023 mendatang. Bank swasta ini juga membuka BCA Presale khusus bagi nasabah.

"Sebagai mitra perbankan resmi, BCA akan menggelar penjualan tiket ‘BCA Presale’ bagi nasabah penggemar Charlie Puth, pada Kamis, 15 Juni 2023, mulai 10.00 WIB hingga 11.59 WIB hanya di charlieputhinjakarta.com," kata EVP Transaction Banking Business Development BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, melalui keterangan resminya, pada Senin, 12 Juni 2023.

Sebelumnya, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini akan kembali menggelar konser di Jakarta pada Minggu, 8 Oktober 2023. Konser tersebut menjadi rangkaian tur yang dilakukan oleh Charlie Puth.

Dalam konser Charlie Puth kali ini, PK Entertainment selaku promotor konser menyebutkan bahwa penualan tiket akan dimulai pada Selasa, 13 Juni.

"Jadwal penjualan tiket akan terbagi menjadi tiga, yaitu Artist Presale, BCA Presale, dan Public On-sale. Artist Presale akan dibuka pada Selasa, 13 Juni 2023, BCA Presale pada Kamis, 15 Juni 2023, dan Public On-sale pada Jumat, 16 Juni 2023, di jam yang sama mulai pukul 10.00 WIB," tulis PK Entertaiment dalam keterangan resminya.

Profil Charlie Puth

Publik mulai mengenal Charlie Puth, ketika ia merilis single debut berjudul Marvin Gaye. Dalam single tersebut, Charlie Puth berkolaborasi dengan Meghan Trainor. Selain itu, Charlie Puth juga menjadi salah satu pengisi suara dalam lagu See You Again. Lagu tersebut merupakan lagu yang menjadi soundtrack dari Furious 7 dan menjadi lagu yang dipersembahkan untuk mendiang Paul Walker.

Melansir laman pribadinya, charlieputh.com, disebutkan bahwa pada 2016, Charlie Puth merilis album pertamanya dengan tajuk Nine Track Mind. Dalam album pertamnya, Charlie Puth berhasil menghasilkan banyak lagu yang kemudian menjadi hits, seperti We Don’t Talk Anymore dan One Call Away.

CHARLIEPUTH.COM

