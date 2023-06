8 Rekomendasi Serial dan Film Keluarga Netflix Terbaru Sepanjang Juni 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengajak penggunanya untuk menyaksikan deretan tayangan keluarga terbaru selama Juni 2023. Bertepatan dengan peringatan Hari Ayah Internasional yang tahun ini jatuh pada 18 Juni, para ayah dapat menyaksikan aksi mendebarkan dari film Extraction 2, Skull Island, atau The Witcher: Season 3 Volume 1 atau mengenali lebih dekat sosok Arnold Schwarzenegger di serial dokumenter Arnold.

Anak-anak juga dapat menikmati tayangan menghibur tentang persahabatan indah bersama kuda dan unicorn di My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 4 dan Not Quite Narwhal, serta simak kebolehan para pembuat kue di Is It Cake, Too?.



Rekomendasi Serial dan Film Keluarga Netflix untuk Para Ayah



1. Arnold



Arnold Schwarzenegger dalam serial dokumenter Arnold. Dok. Netflix

Serial dokumenter ini menjelajahi kehidupan dan karier Arnold Schwarzenegger yang kaya, dari menjadi juara kompetisi binaraga, tokoh Hollywood, hingga politikus.



2. Extraction 2



Chris Hemsworth dalam Extraction 2. Dok. Netflix

Mantan prajurit mahir Tyler Rake yang hampir tak selamat dari misi terdahulunya kini bertugas menyelamatkan sebuah keluarga bandit dari penjara tempat mereka ditawan.



3. Skull Island



Terdampar di Pasifik Selatan, sekelompok penjelajah bertemu sekumpulan makhluk menakutkan—termasuk sang kera raksasa yang menguasai pulau: Kong.



4. The Witcher: Season 3 Volume 1



Geralt of Rivia sang pemburu setengah monster melanjutkan perjalanan dalam dunia yang kacau balau, dihuni oleh manusia yang kadang lebih kejam daripada makhluk jahanam. Drama fantasi yang pernah menjadi nominee penghargaan Emmy ini kembali dengan musim terbarunya.

Rekomendasi Serial dan Film Keluarga Netflix untuk Ditonton Bersama Anak



1. My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 4



My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 4. Dok. Netflix

Opaline si jahat bertekad untuk mencuri Cutie Marks milik para poni dan menjadi Alicorn yang paling berkuasa, kecuali Mane 5 dapat menghentikannya segera.



2. Not Quite Narwhal



Kelp kecil yang penuh rasa ingin tahu selalu hidup sebagai narwhal…hingga ia mendapati bahwa ia sesungguhnya adalah unicorn. Kini ada dua dunia yang bisa ia jelajahi.



3. Is It Cake, Too

Dari peralatan berkemah hingga pernak-pernik nostalgia 1990-an, para seniman kue kembali untuk menciptakan berbagai kreasi menakjubkan dalam kontes populer ini.



4. The Boss Baby: Family Business



Templeton bersaudara, Ted dan Tim, menyimpan semuanya dalam keluarga dan bekerja sama dengan putri Tim, Tina, untuk menggagalkan rencana seorang penjahat keji.

