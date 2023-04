16 Rekomendasi Film dan Serial Keluarga Terbaru Netflix yang Tayang April 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengajak penggunanya untuk menyaksikan deretan tayangan keluarga yang terbaru selama April 2023. Sejalan dengan peringatan Hari Bumi (Earth Day) dari 17 hingga 23 April, rekomendasi tayangan Netflix ini berfokus pada keberlanjutan dan cocok untuk semua umur.



1. The Magician’s Elephant

Seorang bocah laki-laki penuh tekad menerima tantangan raja untuk menyelesaikan tiga tugas mustahil dengan imbalan seekor gajah ajaib - dan kesempatan mewujudkan takdirnya.



Seorang anak introvert harus bekerja untuk ayahnya yang sukses dan eksentrik demi menyelamatkan sang ayah, dan bisnis keluarga mereka.

Musim terbaru serial favorit ini akan mulai tayang pada 22 April serta menghadirkan kawanan pencinta ilmu Ada, Iggy, dan Rosie, serta teman baru mereka Benny B. Seorang ahli teknologi yang memiliki banyak gagasan hebat serta robot anjing yang keren.



Saat mengunjungi keluarganya di Meksiko, seorang anak lelaki memulai petualangan seru ketika berteman dengan makhluk mitos yang bersembunyi di peternakan kakeknya.



5. Kings of Mulberry Street: Let Love Reign

Film asal Afrika Selatan ini menceritakan bagaimana Ticky dan Baboo kembali melakukan misi penyelamatan seru saat Nenek Chetty diculik oleh mantan polisi yang jahat. Petualangan semakin lengkap dengan kalung berharga dan pertunjukan musik.



Belajar sambil bermain bersama kompilasi kesayangan anak-anak ini, ditemani lagu-lagu yang akrab di telinga seperti Yankee Doodle, Skip to My Lou, dan Hokey Pokey.



7. The Boss Baby: Back in the Crib: Season 2