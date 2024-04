Chris Pratt dan Katherine Schwarzenegger Dikecam karena Robohkan Rumah Bersejarah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Chris Pratt dan Katherine Schwarzenegger mendapat kecaman karena menghancurkan rumah dengan arsitektur bersejarah di Los Angeles. Menurut Robb Report, mereka membeli rumah di lingkungan Brentwood itu dengan harga 12,5 juta dolar AS atau Rp 202 miliar pada Januari 2023.

Chris dan Katherine kemudian mengajukan proposal untuk merobohkan properti yang dinamakan Zimmerman House tersebut dan memulai pembangunan rumah baru. Diketahui keduanya membeli rumah tersebut karena berdekatan dengan kediaman ibu Katherine, Maria Shriver.

Los Angeles Conservancy sempat menggambarkan Zimmerman House tahun 1950 sebagai contoh penting desain Modernis dari era ini. "Program SurveyLA mengidentifikasinya sebagai tempat yang berpotensi bersejarah, namun saat ini tidak ada perlindungan yang diberikan," tulis Los Angeles Conservancy di Instagram pada Januari 2023 lalu.



Rumah Baru Chris Pratt dan Katherine Schwarzenegger

Chris Pratt dan Katherine Schwarzenegger melakukan pembongkaran total dari struktur aslinya, yang awalnya merupakan bangunan satu lantai dengan luas hampir 3.000 kaki persegi. Zimmerman House itu sebelumnya dirancan oleh arsitek abad pertengahan ternama Craig Ellwood. Pemilik sebelumnya adalah Sam Rolfe, salah satu pencipta acara TV klasik The Man From UNCLE dan Have Gun — Will Travel, bersama istrinya Hilda, yang terus tinggal di sana selama 30 tahun setelah kematian Sam pada 1993.

Setelah dirobohkan, kini rumah baru Chris dan Katherine dirancang oleh arsitek LA Ken Ungar, yang terkenal dengan rumah-rumah mewah bergaya rumah pertanian modern. Mereka akan membangun rumah dua lantai yang dilengkapi dengan kolam renang di halaman belakang dan tempat bermain biliar.



Chris Pratt dan Katherine Schwarzenegger Tuai Kecaman

Para pelestari dan penggemar arsitektur mengungkapkan kemarahan mereka terhadap keputusan anak dan menantu Arnold Schwarzenegger itu melalui media sosial. Mereka menyebut pembongkaran tersebut sangat menyedihkan.

“Luar biasa, Kota LA yang terkenal keras tidak mengizinkan siapa pun melakukan apa pun yang benar-benar masuk akal - mengizinkan rumah modern abad pertengahan ini dirobohkan,” tulis makelar properti Julie Chang di X.

Desainer David Hill mendukung pernyataan tersebut dan menuliskan, "Sungguh menyedihkan melihat ikon modernisme dihancurkan secara sia-sia oleh para pencari McMansion yang tidak peka."

