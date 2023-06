Netflix Umumkan Squid Game 2 hingga Extraction 3 Lewat Acara Tudum 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan Tudum: Acara Penggemar Global di Taman Ibirapuera, São Paulo, Brasil. Acara yang juga disiarkan secara langsung secara daring ini digelar untuk mengapresiasi penggemar di seluruh dunia.

Acara ini menghadirkan sejumlah bintang ternama Netflix seperti Henry Cavill (The Witcher), Gal Gadot (Heart of Stone), Chris Hemsworth (Extraction), dan Arnold Schwarzenegger (FUBAR). Acara Tudum dihadiri oleh ribuan orang di lokasi dan penggemar di seluruh dunia yang menonton secara daring di kanal YouTube Netflix.



Film dan Serial yang akan Hadir di Netflix



Berikut adalah ringkasan tentang informasi apa saja yang dibagikan dalam Tudum: Acara Penggemar Global, termasuk pengumuman dan informasi eksklusif seputar film dan serial yang akan hadir di Netflix.



1. Extraction



Chris Hemsworth dan Sam Hargrave membagikan hal-hal yang penggemar akan dapatkan dari Extraction 2. "Saya sangat bersyukur bahwa kami dapat melanjutkan perjalanan ini yang kami mulai enam tahun lalu. Saat itu, kami berusaha menciptakan sebuah thriller yang intens dan membuat penonton terpaku di kursi mereka, dan dengan film baru ini, kami membawanya ke level berikutnya dan lebih jauh lagi," kata Chris Hemsworth.

Sutradara Sam Hargrave menambahkan, “Tyler Rake kembali! Dalam film ini, kami mencoba membuat aksi menjadi lebih besar, lebih berani, dan bahkan lebih intens, sambil mengeksplorasi hubungan emosional antara karakter-karakternya. Terima kasih kepada semua penggemar yang telah memberikan dukungan kepada kami.”

Keduanya juga memberikan pengumuman khusus dalam acara ini bahwa Extraction 3 kini tengah dalam tahap perencanaan.



2. Squid Game



Squid Game musim kedua akan mengantarkan penonton kembali ke dunia kapitalisme tanpa ampun, kekerasan brutal, dan permainan anak-anak. Musim kedua ini juga akan melibatkan pemeran-pemeran lama seperti Lee Jung Jae, Lee Byung Hun dan Wi Ha Jun, serta memperkenalkan kontestan baru seperti Im Si Wan (Unlocked), Kang Ha Neul (When the Camellia Blooms), Park Sung Hoon (The Glory), dan Yang Dong Geun (Yaksha: Ruthless Operations).

Im Siwan membintangi Squid Game 2. Dok. Netflix

Tidak hanya itu, dalam acara Tudum Netflix juga mengumumkan Squid Game: The Challenge, sebuah reality show yang terinspirasi dari serial yang mengguncangkan seluruh dunia ini.



3. Bridgerton

Bridgerton Season 3. Dok. Netflix

Para penggemar Bridgerton menyambut meriah kehadiran Nicola Coughlan di acara Tudum yang mempersembahkan foto-foto dari musim ketiga yang berfokus pada kisah cinta Colin dan Penelope. “Dalam musim terbaru Bridgerton, Penelope akan kembali ke London sebagai perempuan independen dengan tekad yang baru. Musim ini akan penuh skandal dan aku tak sabar untuk mempersembahkannya kepada kalian,” ujar Nicola.



4. Emily in Paris



Lily Collins mengumumkan bahwa Emily in Paris musim keempat akan mengajak para penggemar ke dalam kisah liburan dan petualangan di Roma bersama Emily.



5. Berlin

Berlin, spin off serial Money Heist. Dok. Netflix

Netflix merilis cuplikan pertama dari spin off serial Money Heist yang mengikuti rencana Berlin merampok 44 juta euro dalam sekali waktu.



6. You



Penn Badgley membagikan pesan kepada para penggemar mengenai musim terakhir serial tersebut. “Saya mendengar antusiasme dan spekulasi yang tinggi dari penggemar, mengenai akhir epik serial You. Namun, saya masih belum dapat memberikan jawaban. Seperti yang kita semua tahu, masa lalu Joe masih dipenuhi misteri yang belum terungkap. Saya ingin berterima kasih kepada penggemar setia yang telah mendukung kami. Kami tidak akan sampai di sini tanpa kalian. Sampai jumpa di Mooney," katanya.



7. The Archies



Apabila sebelumnya telah melihat mereka dalam komik, dalam buku, dan di Riverdale, kali ini para penggemar Archie comics dapat melihat mereka di India. Berlatar belakang tahun 1960-an, film ini akan membawa kita ke dunia Archie comics yang familiar tetapi juga baru.



8. All The Light We Cannot See



São Paolo bersorak menyambut dua bintang utama All The Light We Cannot See, Aria Mia-Loberti dan Louis Hoffman. Film drama berlatar Perang Dunia II ini diangkat dari buku pemenang penghargaan Pulitzer dengan judul yang sama.



9. Lupin



Lupin Part 3. Dok. Netflix

Lupin telah kembali. Cuplikan eksklusif dari Part 3 serial mendebarkan ini dipertunjukkan untuk pertama kalinya dalam acara Tudum.



10. 3 Body Problem/Trisurya



Serial misteri dan sci-fi epik dari kreator David Benioff dan D.B. Weiss (Game of Thrones) serta Alexander Woo menjadi salah satu tayangan yang paling dinanti. 3 Body Problem akan tayang di Netflix pada 24 Januari 2024.



11. Serial dan Film Korea yang akan Datang



Netflix juga membagikan cuplikan dari musim terbaru D.P. dan Sweet Home serta bocoran berbagai tayangan Korea yang patut dinantikan.



12. Avatar: The Last Airbender



Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), dan Dallas Liu (Zuko) membagikan pengalaman mereka selama proses produksi dan mengumumkan serial Avatar: The Last Airbender akan tayang pada 2024.



13. Wednesday



Menjelang tayangnya musim kedua serial Wednesday, para pemeran seperti Jenna Ortega, Emma Myers, Joy Sunday, dan Hunder Doohan membahas teori-teori dugaan dari penggemar.



14. Rebel Moon



Zack Snyder, Sofia Boutella, dan Deborah Snyder hadir di panggung Tudum untuk bercerita tentang Rebel Moon, film fantasi-ilmiah yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun oleh sutradara Zack.



15. One Piece



Cuplikan dari salah satu serial yang paling ditunggu yang berupa adaptasi live action manga terlaris sepanjang masa. Para pemerannya seperti Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy) dan Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), dan Taz Skylar (Sanji) hadir dan membagikan cerita mereka di Tudum, serta mengumumkan serial adaptasi live action One Piece akan tayang 31 Agustus 2023 di Netflix.



16. Stranger Things



Aktris legendaris Linda Hamilton akan bergabung dalam musim kelima serial ini.



17. Heart of Stone



Gal Gadot, Jamie Dornan, dan Alia Bhatt menghadirkan video trailer film laga yang mencengangkan ini. Heart of Stone akan tayang di Netflix pada 11 Agustus 2023.

Selain film dan serial di atas, acara Tudum juga mempersembahkan informasi menarik tentang Love is Blind, Cobra Kai, Outer Banks, Never Have I Ever, dan masih banyak lagi.

