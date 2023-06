Daftar Serial dan Film Netflix Terbaru yang Tayang Mulai Juni 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan sederet serial dan film terbaru yang akan tayang sepanjang Juni 2023, termasuk Extraction 2, The Witcher: Season 3 Volume 1, dan Black Mirror: Season 6. Selain itu, ada juga film Indonesia, dokumenter, hingga anime yang sayang untuk dilewatkan.



Serial dan Film Netflix Terbaru Edisi Juni 2023

1. Extraction 2



Chris Hemsworth dalam Extraction 2. Dok. Netflix

Kembali dari ambang kematian, Tyler Rake sang prajurit komando yang amat lihai kembali menjalani misi berbahaya: menyelamatkan keluarga gangster keji yang sedang ditawan. Film yang dibintangi Chris Hemsworth ini tayang mulai Jumat, 16 Juni 2023.



2. The Witcher: Season 3 Volume 1



Drama fantasi yang pernah menjadi nominasi penghargaan Emmy ini hadir dengan musim terbarunya. Serial ini tayang pada Kamis, 29 Juni 2023.



3. Black Mirror: Season 6



Serial antologi satir nan kelam karya Charlie Brooker yang setiap episode menyajikan cerita berbeda akan kembali dengan musim terbaru. Serial ini akan segera tayang dengan berbagai kisah tak terduga.



4. Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang



Ini adalah awal dari film Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti, yang mengisahkan pergumulan Aurora dan hubungan personalnya saat kuliah di London serta jauh dari keluarga.



5. Fireworks



Sejumlah orang asing harus menghadapi pilihan hidup dan trauma masing-masing saat percobaan bunuh diri mereka tak berjalan sesuai rencana. Film Indonesia yang dibintangi Marsha Timothy, Ringgo Agus Rahman, dan Donny Damara tayang pada Jumat, 30 Juni 2023.



6. Bloodhounds



Woo Do Hwan, Lee Sang Yi dalam poster Bloodhounds. Dok. Netflix

Dua petinju muda bergabung menjadi satu tim dengan kreditur baik hati demi menjatuhkan lintah darat kejam yang mengincar orang-orang dengan kondisi keuangan terdesak.



7. King the Land



Lee Jun Ho dan Lim Yoon A dalam drama King the Land. Dok. Netflix

Dalam sengketa warisan yang sengit, seorang ahli waris tampan berseteru dengan pegawainya yang dikenal memiliki senyum menawan—yang ia benci.



8. See You in My 19th Life



Ban Ji Eum dapat bereinkarnasi tanpa henti. Namun ketika hidupnya yang ke-18 berakhir, ia berjanji untuk menemukan cinta masa kecilnya yang kini telah tumbuh dewasa, di kehidupan berikutnya.



9. Celebrity



Ketenaran, uang, kekuasaan. Wanita muda ini berjuang keras menjadi selebritas paling seksi terbaru di dunia influencer Seoul yang bergelimang kemewahan sekaligus skandal.



10. A Beautiful Life



A Beautiful Life. Dok. Netflix

Saat seorang nelayan muda dengan bakat terpendam ditemukan oleh seorang produser musik, ia harus memutuskan untuk membuka dirinya demi menjadi bintang—dan demi cinta.



11. THE DAYS



Disalahkan tetapi juga dielu-elukan bak pahlawan. Semua yang terlibat Fukushima Daiichi menghadapi ancaman maut tak terlihat: bencana nuklir yang benar-benar baru.



12. Never Have I Ever: Season 4



Tahun terakhir sekolah telah menjelang. Antara galau memilih kampus, krisis jati diri, dan rasa suka yang tetap ada, akankah Devi dan kawan-kawan siap menghadapi masa depan?



13. The Perfect Find



Karier editor mode yang mulai kembali bekerja mengalami masalah saat ia tahu bahwa pria tak dikenal nan menawan yang ia cium di pesta adalah kolega barunya—dan putra sang bos.



14. Sleeping Dog



Mantan detektif yang kini hidup di jalanan berusaha mencari kebenaran setelah kasus kematian baru menimbulkan pertanyaan tentang kasus pembunuhan lama yang telah ditutup.



15. Run Rabbit Run



Seorang ibu kian resah ketika putrinya yang masih kecil mengaku memiliki kenangan dari kehidupan lain, sehingga membangkitkan masa lalu keluarga mereka yang menyakitkan.



16. Delete



Sepasang pria dan wanita yang menjalin hubungan rahasia mencoba untuk memulai hidup baru, setelah mereka menemukan sebuah alat yang dapat melenyapkan orang lain.



17. Tour de France: Unchained



Lewat rentetan air mata dan kemenangan, serial ini mengikuti beberapa tim sepeda saat mereka berlomba dalam penyelenggaraan balap sepeda terberat di dunia tahun 2022.



18. Our Planet II



Our Planet II dipersembahkan oleh pembuat Planet Earth dan Our Planet yang telah memenangkan penghargaan Emmy. Di planet Bumi, miliaran hewan selalu bergerak. Dengan sinematografi inovatif dan mencengangkan, Our Planet II mengungkap misteri tentang bagaimana dan mengapa sejumlah hewan bermigrasi dalam kisah yang dramatis dan indah ini.



19. Catching Killers: Season 3



Para penyelidik mengisahkan kembali cerita-cerita mengenai sejumlah pembunuh berdarah dingin, upaya sulit untuk menghentikan mereka, dan mereka yang tak kenal takut demi menegakkan keadilan.



20. Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain



Film dokumenter ini mencatat perjalanan hidup tokoh kuliner Anthony Bourdain, mendalami karakternya yang berwarna, serta semangatnya untuk bertualang.



21. Black Clover: Sword of the Wizard King



Saat seorang bocah pemberani yang tak bisa memakai sihir berjuang meraih gelar Kaisar Sihir, 4 Kaisar Sihir yang diasingkan kembali untuk menghancurkan Kerajaan Semanggi.



22. oku: The Inner Chambers



Saat populasi laki-laki semakin berkurang dalam sejarah versi berbeda, sejumlah pria terpilih menjadi selir bagi sang jenderal perempuan di dalam Ooku. Tayangan ini diangkat dari serial manga populer.

