NCT Dream Rilis Teaser 'Broken Melodies', Ini 5 Fakta Comebacknya

TEMPO.CO, Jakarta - NCT Dream telah mengumumkan secara resmi mereka akan comeback dengan merilis album ketiga mereka bertajuk ISTJ yang akan rilis pada 17 Juli. Melansir dari soompi, album ISTJ akan memiliki 10 lagu dari berbagai genre.

Selanjutnya, NCT Dream akan lebih dulu merilis pra-single mereka berjudul "Broken Melodies" pada 19 Juni 2023 pukul 18.00 KST, melalui berbagai layanan streaming musik online. Pada 18 Juni tengah malam KST, NCT DREAM telah merilis teaser video musik "Broken Melodies". Dalam video musik tersebut, NCTzen, sebutan untuk para penggemar NCT Dream, penasaran dengan konsep, musik, dan koreografi lagunya.

Tak hanya itu saja, ISTJ akan menjadi album pertama mereka setelah satu tahun dua bulan merilis Beatbox pada Mei 2022. Boy group yang terdiri dari 7 anggota dengan urutan NCT Dream dari tertua yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

NCT juga baru saja menyelesaikan tur mereka yang bertema The Dream Show 2: In Your Dream di beberapa negara, termasuk Indonesia. Sambil menunggu mereka kembali ke panggung, berikut 5 fakta comeback NCT Dream yang siap membawa album baru.

1. Kabar Comeback Diumumkan Pada Konser Encore

Diketahui NCT baru saja menggelar konser encore yang bertajuk THE DREAM SHOW 2: IN YOUR DREAM yang berlangsung selama 3 hari, yakni pada 1-3 Juni 2023 lalu di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan.

Pada hari ketiga, para penggemar mereka, NCTzen dikejutkan dengan video singkat yang menjelaskan comeback NCT Dream dengan diawali masa promosi pada Juni dan Juli mengenai perilisan album ketiga mereka.

2. Akan Pra-Rilis pada 19 Juni 2023

Sebelum melakukan debut comeback pada 17 Juli 2023, SM Entertainment selaku agensi mereka mengumumkan akan melakukan pra-rilis terlebih dahulu pada album ketiga mereka. Mereka akan merilis lagu berjudul "Broken Melodies". Nantinya lagu tersebut akan tersedia di aplikasi DearU Bubble.

3. Memenangkan Penghargaan

Boy grup yang diketuai oleh Mark beberapa kali memenangkan penghargaan, beberapa di antaranya adalah Best New Male Artist di Mnet Asian Music Awards 2016 dan Rookie of the Year di Seoul Music Awards 2017. Pada 2020, NCT Dream merilis album studio pertama berjudul Reload.

4. Siap Comeback Pada 17 Juli 2023

Seperti yang telah disinggung di atas, NCT Dream akan comeback dengan album baru bertajuk ISTJ yang dirilis pada 17 Juli 2023 dengan 10 lagu di dalamnya dengan berbagai genre, termasuk lagu ISTJ. Sebelum merilis album tersebut, mereka juga akan melakukan pra-rilis single terbaru mereka.

Sebagai informasi, selain NCT Dream yang comeback ada juga Exo, New Jeans, dan Jungkook BTS yang akan comeback dengan karya mereka.

5. Terakhir Comeback Bertemakan Candy

Comeback terakhir NCT adalah pada tahun 2022 dengan tema Candy. Candy adalah lagu H.O.T tahun 1996 yang kemudian dirilis ulang. Candy jelas menjadi album terlaris NCT Dream yang terjual hingga 1,59 juta kopi.

Nah, itu dia 5 fakta terbaru NCT Dream. Makin tidak sabar kan NCTzen menunggu mereka comeback?

Dwi Lucy Susetiowati | Soompi

