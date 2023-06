Ulang Tahun ke-10 BTS, Simak Awal Karier Mereka Mulai dari Debut hingga Saat Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selasa, 13 Juni 2023, Bangtan Boys atau lebih dikenal dengan nama BTS merayakan 10 tahun berkarier di industri musik Korea Selatan. Melansir dari rollingstone, warna ungu menyala akan memercikan cahayanya ke jembatan, landmark, gedung pencakar langit, dan banyak lagi.

Anniversary BTS siap mereka rayakan dengan suka cita di acara BTS Festa 2023. Ulang tahun ke-10 BTS akan digelar dengan cara spesial. Pesta tahunan ini dirancang untuk merayakan ulang tahun ke-10 debut mereka di industri musik Korea Selatan.

BTS Festa dalam Memeriahkan Anniversary ke-10

Warna ungu BTS dan ARMY akan bersinar di Balai Kota Seoul, beberapa jembatan di atas Sungai Han, Menara Lotte World setinggi 123 lantai, dan pusat budaya Dongdaemun Design Plaza. Bukan hanya perayaan satu hari saja, namun perayaan ulang tahun BTS akan berlanjut selama dua minggu ke depan.

Nantinya juga akan ada pesta kembang api di dekat Sungai Han pada Sabtu, 17 Juni 2023, di mana salah satu member BTS yaitu RM BTS memberikan pidato kepada para penggemarnya yang akan disiarkan secara online.

Tak hanya itu, nanti seluruh ucapan selamat hari jadi akan ditampilkan di seluruh gedung-gedung di Seoul, serta layanan pos juga turut mengeluarkan perangko yang menandai anniversary BTS dan mulai tersedia di kantor pos pada Selasa, 13 Juni 2023.

Pemerintahan Korsel berharap dengan banyak acara dan kegiatan BTS dapat meningkatkan pariwisata Korea Selatan. Seoul bahkan telah menyediakan selusin situs mengenai BTS di beberapa tempat termasuk di tempat mereka tampil dan merekam video musik.

Grup yang terdiri dari 7 anggota, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook memulai debutnya pada 2013 dan saat ini sedang hiatus karena beberapa anggotanya sedang bersiap untuk menjalankan wajib militer (wamil) menyusul Jin BTS (30) yang memulai wamil pada Desember 2022 dan J-Hope (29) yang memulainya pada April 2023. Sebentar lagi beberapa anggotanya juga akan menyusul mereka.

Belum dapat dipastikan kapan BTS akan comeback, namun untuk merayakan anniversary mereka bersama ARMY, Minggu lalu telah merilis single berjudul 'Take Two' yang diproduksi oleh Suga dan ditulis oleh RM dan J-Hope. Single tersebut berisi memori-memori BTS dan Army saat menghabiskan waktu bersama.

Sambil merayakan anniversary BTS, mari intip kilas balik perjalanan karier BTS dari awal debut hingga saat ini. Simak selengkapnya di sini!

Perjalanan Karier BTS

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada awal 2010, mulanya BTS adalah grup duo dari RM dan Iron. Namun setelah melalui pertimbangan yang cukup lama, akhirnya Big Hit Entertaiment mengganti BTS menjadi sebuah boy grup dan melakukan penambahan member seperti J-Hope, Suga, Jungkook, V, Jimin, Jin sementara Iron keluar dari grup tersebut.

Pada 2013, akhirnya member tersebut bersatu dan melakukan debut yang pertama. Lagu debut mereka berjudul 'No More Dream' yang rilis pada 19 Juni 2013. Pengalaman debut pertamanya tentu memiliki cerita tersendiri dan harapan bagi mereka. Kemudian BTS merilis album debut kedua yang berjudul '2 Cool 4 Skool' merupakan seri pertama dari 'Trilogy school'. Kemudian bagian kedua dari 'Trilogy school' berjudul 'O!RUL8,2?' yang hanya menempati posisi nomor 4. Namun, 'trilogy school' terakhir mereka 'Skool Luv Affair' membawa mereka kembali ke nomor tiga di Tangga Album Dunia Billboard. Di album ini menghasilkan beberapa lagu diantaranya yaitu Boy in Luv dan Just One Day.

Pada tahun 2015, BTS memulai tur Jepang pertama mereka dengan tema 'Tur Wake Up: Open Your Eyes'. Tak hanya melakukan tur di Jepang mereka juga menggelar tur di Korea Selatan yaitu 'BTS Live Trilogy Episode I'. 'The Most Beautiful Moment in Life, Part 1' adalah satu-satunya album Korea yang masuk dalam daftar Fuse dari 27 Album Terbaik 2015. 'I Need U' menjadi hit lima besar di Gaon Digital Chart di Korea Selatan dan membuat BTS mendapatkan penghargaan acara musik pertama mereka, disiarkan di SBS MTV di acara berjudul The Show.

Mulai saat itu BTS terus merilis berbagai lagu dalam album yang sukses di pasaran dan bahkan terjual bercopy-copy eksemplar. BTS kemudian merilis 'Love Yourself: Head' dan berhasil menempati posisi #1 di chart Billboard 200 dan masuk 10 besar dari Billboard Hot 100. Bahkan tak semua artis dunia mampu untuk menjual 1 juta copy album dalam seminggu. Tetapi BTS mampu melakukan hal tersebut.

Demikian perjalanan karier BTS. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk grup BTS. Semoga bisa segera comeback dan menyapa penggemar kembali.

Dwi Lucy Susetiowati | Allkpop

Pilihan editor: Rayakan Anniversary BTS ke-10, Spotify Hadirkan Fitur Baru untuk ARMY