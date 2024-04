Profil Jeno NCT yang Menapaki 24 Tahun Hari Ini, Begini Sepenggal Karirnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jeno NCT salah satu anggota NCT Dream merayakan hari ulang tahunnya yang ke-24 hari ini. Penyanyi dengan nama lengkap Lee Jeno ini juga sempat tampil dalam acara runway di New York Fashion Week beberapa tahun lalu

Dilansir dari KProfiles, Lee Jeno lahir pada 23 April 2000, ia bersekolah di Hyunsan Elementary School, kemudian dilanjutkan ke Hyunsan Middle School, dan School of Performing Arts Seoul sebagai bagian dari jurusan tari sebelum akhirnya memutuskan fokus berkarir di bidang entertainment. Ia adalah anggota dari grup idol populer, NCT (Neo Culture Technology). Grup idol ini dikelola oleh agensi SM Entertainment.

Lee Jeno memulai kariernya sebagai trainee di SM Entertainment sebelum resmi debut sebagai anggota NCT pada tahun 2016. Dia pertama kali diperkenalkan dalam sub-unit NCT yang bernama NCT Dream pada 25 Agustus 2016 dengan lagu Chewing Gum.

Di NCT, Jeno juga berperan dalam penulisan lagu seperti lagu Dear Dream, Rainbow dan Never Goodbye. Grup ini memiliki konsep yang lebih segar dan menyegarkan, dengan anggota-anggota yang masih muda pada saat debut.

NCT Dream kemudian terpilih sebagai duta resmi Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2017 yang diselenggarakan di Korea Selatan pada musim panas 2017. Pada 15 Maret 2017, NCT Dream mengeluarkan lagu resmi turnamen tersebut dengan judul "Trigger the Fever" dan tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA U-20. NCT Dream merilis album mini pertama mereka yang bertajuk We Young pada Agustus 2017 dan menutup tahun dengan merilis lagu perayaan Natal berjudul "Joy" sebagai bagian dari SM Station.

Saat proyek NCT 2018 Empathy diumumkan, Jeno dan tujuh belas anggota NCT ambil bagian dalam lagu Black on Black. Dalam album NCT 2018 Empathy, NCT Dream yang sudah kembali dilengkapi oleh Jaemin merilis lagu Go. Lagu ini menandai perkembangan anggota NCT Dream ke era remaja yang mulai melakukan pemberontakan. Jeno dan NCT Dream kembali melakukan comeback dengan album mini We Go Up sebagai comeback mereka bersama Mark yang lulus tahun itu. Di tahun ini, Jeno dan seluruh anggota NCT Dream berada dalam list 25 Remaja Berpengaruh dari majalah Time.Di bawah naungan SM Station, NCT Dream mengeluarkan lagu "Candle Light" sebagai lagu terakhir Mark bersama NCT Dream.

Ia telah berpartisipasi dalam drama dan program televisi, membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang lebih luas di dunia hiburan. Pada 22 Mei 2018, Jeno sempat menjadi perwakilan dalam pembawa acara dalam program musik The Show oleh SBS TV dengan Jang Ye-eun dari grup idola wanita CLC.

Jeno dan NCT Dream melakukan comeback di tahun 2020 dengan mini album Reload dan lagu utama "Ridin”. Seperti comeback mereka sebelumnya, mini album Reload mendapat sambutan yang hangat dari penggemar maupun kritikus yang menganggap album ini sebagai bagian dari proses perkembangan NCT Dream baik secara kelompok maupun musikalitas. Semua lagu di dalamnya mendapat resepsi yang luar biasa dengan masuk ke 10 besar chart musik Melon.

Lee Jeno dikenal karena pesonanya yang kalem dan karisma alaminya. Ia memiliki daya tarik yang mampu menarik perhatian orang dengan ekspresi wajahnya yang tajam dan aura yang memikat. Selain menjadi seorang penyanyi dan penari berbakat, Lee Jeno juga menunjukkan kemampuan aktingnya dalam berbagai proyek.

Setelah gabung dengan NCT, Jeno lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih dan melakukan promosi lagu-lagunya. Selain jago bernyanyi, Jeno juga jago berakting. Jeno NCT pernah ikut berakting dalam drama A-Teen.

