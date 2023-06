NMIXX Sukses Gelar Showcase Pertama di Indonesia, Bawakan Lagu Twice dan David Guetta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup wanita Korea Selatan, NMIXX berhasil menggelar showcase pertama di Indonesia yang digelar pada Jumat, 9 Juni 2023 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. NMIXX membawakan total 10 lagu mereka dan meng-cover TT milik Twice dan Hey Mama milik David Guetta featuring Bebe Rexa dan AFROJACK.

NMIXX akhirnya menyapa penggemar mereka, NSWER Indonesia untuk pertama kalinya. Showcase pertama NMIXX yang bertajuk Nice To Mixx You ini dihadiri oleh penggemar sebanyak kurang lebih 3 ribu orang dan berlangsung selama 1 jam 30 menit. Dalam acara tersebut, anggota NMIXX menyampaikan bahwa mereka sangat puas dengan energi yang diberikan oleh para penggemar. "Dari awal (acara) sudah langsung panas ya? Aku suka energi kalian. Akhrnya ya kami bertemu dengan NSWER yang sudah mendukung NMIXX dari lama," tutur Lily.

NMIXX Sangat Senang Bertemu NSWER Indonesia

Pada acara tersebut, anggota NMIXX beberapa kali menyinggung tentang rasa terima kasih mereka kepada NSWER yang terus memberikan dukungan tanpa henti. "Ini sudah jadi mimpi aku untuk bertemu NSWER secara dekat dan akhirnya terkabul juga ya. Sangat senang. Kami akan mengguncang panggung ini. Mari bersenang-senang bersama," ujar Bae.

Personel NMIXX (Kiri ke kanan) Bae, Jiwoo, Lily, Seolyoon, Kyujin di showcase Nice to Mixx You, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/Gabriella Amanda

Anggota NMIXX juga mengatakan bahwa mereka merasa kagum melihat NSWER dapat menyanyikan lagu mereka yang berbahasa Korea. "Terima kasih telah menyanyikan lagu kami dengan keras. Seberapa sering kalian mendengarkan lagu kami, padahal ini berbahasa asing tapi kalian dapat menyanyikan dengan keras," kata Lily.

NMIXX Terharu dengan Video Kejutan dari Penggemar

NSWER Indonesia memberikan sambutan hangat kepada NMIXX lewat memutarkan satu video kejutan yang memperlihatkan perjuangan NMIXX dari awal hingga mampu memenangkan beragam penghargaan. Setelah menonton video kejutan itu, para anggota terlihat berlinang air mata dan mengucapkan perasaan mereka dengan terbata-bata.

"Terima kasih sudah membuatkan video yang mengharukan untukku. Karena NSWER yang memuat video ini aku jadi sangat terharu. Aku akan buat kalian bangga. Kami akan datang lagi dan buat performance lebih keren untuk NSWER," ujar Lily.

Anggota lain, yaitu Bae makin terkejut dengan video kejutan dari penggemar karena menurutnya video masa lalunya yang dipublikasikan tidak begitu banyak. "Aku berpikir bahwa tidak ada videoku karena video masa laluku hanya sedikit. Tapi bagaimana kalian bisa menemukannya sih?" katanya.

Sementara itu, 10 lagu yang dibawakan NMIXX pada showcase ini adalah Tank; O.O; Paxxword; Just Did It; Young, Dumb, Stupid; Dice; Cool (Your Rainbow) secara instrumental, My Gosh, Home, dan Love Me Like This.

GABRIELLA AMANDA

