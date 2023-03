Ready to Be Jadi Album Kedua TWICE yang Masuk Top 15 Billboard 200 Selama 2 Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Mini album terbaru grup K-Pop, TWICE berjudul Ready to Be berhasil bertahan di posisi 15 besar kategori Billboard 200 selama 2 pekan sejak perilisannya, pada Jumat, 10 Maret 2023. Dikutip melalui Soompi, Ready to Be saat ini berada di peringkat 11 dan berada di posisi ketiga pada kategori penjualan album terbaik setelah album TXT berjudul The Name Chapter: Temptation dan Taylor Swift berjudul Midnights.

Selain itu, pencapaian ini menjadi yang kedua bagi grup di bawah naungan JYP Entertainment itu. Mini album mereka yang bertajuk Between 1&2 juga berhasil bertahan di posisi 15 besar selama 2 minggu berturut-turut di kategori Billboard 200.

Ready to Be TWICE Debut di Posisi 2 Billboard 200

Melansir dari Variety, pekan lalu Ready to Be berhasil debut di posisi kedua kategori Billboard 200. Pencapaian ini merupakan rekor baru bagi TWICE yang sebelumnya berhasil menduduki peringkat ketiga di kategori Billboard 200 berkat mini album Between 1&2: 11th Mini Album dan Formula of Love: O+T=<3.

Selain itu, dikutip dari All Kpop, album terbaru TWICE ini berhasil menjual lebih dari 150 ribu unit dan 10 juta streams. Hal ini membuat TWICE secara resmi menjadi penjualan debut minggu pertama terbesar untuk grup perempuan Korea Selatan dalam sejarah Billboard 200. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh BLACKPINK dengan album studio pertama mereka The Album yang menjual 110 ribu unit pada minggu pertama perilisan.

Pada peringkat Billboard, TWICE juga berada di posisi kedelapan dari 100 Artis Teratas. Dikutip dari Soompi, grup penyanyi lagu What is Love ini telah berada di kategori 100 Artis Teratas selama 23 minggu.

Sementara itu, TWICE menunjukkan popularitasnya di dunia lewat penjualan tiket konser Ready to Be yang ludes di California, beberapa kota Amerika Utara, dan Australia. TWICE akan memulai tur dunia kelima mereka pada 15 dan 16 April 2023 di Seoul, Korea Selatan.

