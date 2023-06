Review The Idol, Serial Barat yang Dibintangi Jennie BLACKPINK Menuai Banyak Pro-Kontra

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Idol merupakan serial drama terbaru The Weeknd dan Jennie BLACKPINK yang sudah tayang sejak Senin, 05 Mei 2023 di HBO GO. Film ini pun telah rilis perdana pada Festival Film Cannes 2023, tepatnya pada 22 Mei 2023.

Film The Idol diciptakan oleh Sam Levinson ( Euphoria ), Abel “The Weeknd” Tesfaye dan Reza Fahim, serta dibintangi oleh Abel “The Weeknd” Tesfaye, Jennie BLACKPINK, Suzanna Son, dan Troye Sivan serta Dan Levy dan Lily-Rose Depp. Film ini juga turut dibintangi oleh Troye Sivan, Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son, dan Hank Azaria.

The Idol mengisahkan tentang sosok bintang muda bernama Jocelyn (Lily-Rose Depp), model dengan ambisi menjadi bintang pop di Amerika. Saat ia sedang naik daun, dia harus membatalkan jadwal turnya karena mengidap penyakit saraf setelah kehilangan Ibunya.

Seiring berjalannya waktu, dia memutuskan untuk sekali lagi mendapatkan kembali statusnya yang sah sebagai bintang pop terbesar dan terseksi di Amerika. Jocelyn kemudian bertemu dengan Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), seorang impresario klub malam dengan masa lalu kelam. Dari sana, romansa berkembang di antara mereka yang membawa mereka ke tingkat ketenaran atau bahkan kegelapan yang baru? Lalu, bagaimana kelanjutannya? Anda bisa saksikan di HBO GO.

The Idol saat ini sedang tayang di channel HBO GO, namun penayangannya menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap terlalu vulgar dan ceritanya mengandung banyak adegan seksual yang tidak patut untuk dilihat karena akan meninggalkan kesan tidak nyaman bagi penonton. Simak review serial terbaru tersebut di artikel ini.

1. Pencahayaan Sinematografi yang Gelap

Jika Anda menonton film ini, Anda akan lebih banyak menemukan sinematografinya yang gelap. Sinematografinya lebih sering tampil dengan pencahayaan yang kurang dan didominasi oleh warna hitam karena lebih banyak nuansa malam dengan dibumbui adegan-adegan sensual di dalamnya. Meski begitu, gambar dari film ini tetap bagus dan jernih.

2. Bukan Tontonan untuk Anak di Bawah Umur

Dari episode pertama sudah terlalu banyak tari-tarian sensual dan menggunakan baju seksi yang notabenenya sangat tidak ramah untuk anak-anak di bawah umur. Tidak hanya mengandung unsur seksual, penggunaan bahasa dalam serial ini juga terlalu kasar. The Idol lebih cocok ditonton untuk usia 21+.

3. Menunjukan Sisi Keras Industri Hollywood

Meski filmnya terlalu vulgar, The Idol memiliki hal tersendiri yang menunjukkan sisi gelapnya industri hiburan Hollywood yang belum banyak orang tahu. Pasalnya, masyarakat hanya mengetahui kehidupan mewah para selebriti Hollywood. Hal ini ditunjukkan oleh Jocelyn yang berusaha mendapatkan kembali ketenarannya sebagai bintang pop di Amerika Serikat. Jocelyn juga dibantu oleh Tedros yang memiliki masa lalu kelam.

4. Menawarkan Hiburan yang Cukup Kuat

Meski dikritik banyak orang, namun The Idol tetap mendapatkan pujian dari beberapa kritikus, termasuk kritikus Vanity Fair Richard Lawson. Di mana kritikus tersebut memberikan pujian bahwa The Idol menawarkan hiburan yang cukup kuat disamping ambisinya untuk kembali menjadi bintang pop terkenal dan terseksi. The Idol memang tidak bisa diterima di semua kalangan karena memang bukan serial untuk ditonton semua usia.

Demikian ulasan mengenai The Idol, drama terbaru yang penuh kontroversi. Drama ini memiliki 5 episode dan sedang tayang di HBO. Gimana, tertarik menontonnya?

Dwi Lucy Susetiowati

