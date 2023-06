Sinopsis The Idol, Serial The Weeknd dan Jennie BLACKPINK yang Tayang di HBO GO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial drama HBO Original, The Idol telah melakukan debutnya pada Senin, 5 Juni 2023. Serial ini akan tayang di HBO dan tersedia untuk streaming di HBO GO.

The Idol diciptakan bersama oleh Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye dan Reza Fahim. Serial ini dibintangi oleh Abel "The Weeknd" Tesfaye dan Lily-Rose Depp, serta tayang perdana di Festival Film Cannes 2023.



Sinopsis The Idol



Setelah gangguan saraf yang mengakibatkan gagalnya tur terakhir Jocelyn (Lily-Rose Depp), dia kembali bertekad untuk mengklaim statusnya yang sah sebagai bintang pop terbesar dan terseksi di Amerika. Semangatnya dihidupkan kembali oleh Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), seorang impresario klub malam yang memiliki masa lalu yang gelap. Akankah keromantisan yang muncul diantara mereka membawanya ke tahap baru yang cemerlang atau malah membawanya ke kedalaman jiwanya yang terdalam dan tergelap?

The Weeknd dan Lily-Rose Depp dalam serial The Idol. Dok. HBO GO

Pemain The Idol antara lain, Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan. Juga dibintangi oleh Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane atau Jennie BLACKPINK, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son, dan Hank Azaria.

Drama ini merupakan hasil ciptaan bersama antara Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, dan Reza Fahim; Produser eksekutif Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert untuk BRON, dan Sara E. White; Disutradarai oleh Sam Levinson; Ditulis oleh Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, dan Reza Fahim. The Idol merupakan hasil produksi bersama dengan A24.

Diketahui HBO menjaga biaya produksi The Idol tetap rendah dengan anggaran sekitar 54 juta dolar untuk enam episode atau sekitar 9 juta dolar untuk satu episode. Jumlah ini sudah termasuk biaya produksi video musik, penggunaan rumah-rumah mahal, klub malam, dan stadion sebagai set.

