Setelah Apartment 404, Jennie BLACKPINK Tolak Tampil di Acara Hiburan Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie BLACKPINK memutuskan untuk tidak tampil dalam acara program hiburan baru, My Name Is. Program hiburan yang menampilkan bagaimana artis menjalani kehidupan orang lain di luar negeri itu disutradarai oleh Kim Tae Ho.

My Name Is merupakan program hiburan baru dari Kim Tae Oh. Dia terkenal dengan dengan program Infinite Challenge di MBC. Beberapa aktor sudah mengkonfirmasi penampilan mereka dalam acara tersebut. Seperti Park Bo Gum, Ji Chang Wook, Park Myung Soo dan Hong Jin Kyung. Program ini rencananya mulai syuting bulan Maret dan dijadwalkan tayang pada Juni 2024.

Awalnya Jennie menerima tawaran tersebut. Namun agensinya, Odd Atelier pada 19 Maret 2024 memberikan pernyataan bahwa artis satu-satunya itu tidak berencana tampil dalam acara hiburan apapun termasuk My Name Is. "[Jennie] menerima tawaran tetapi menolaknya. Dia tidak berencana tampil di variety show untuk saat ini," kata agensi.

Karena My Name Is karya baru Kim Tae Ho, tentu penampilan Jennie sangat diharapkan. Namun tim produksi menolak berkomentar tentang keputusan Jennie. "Belum ada yang dikonfirmasi," katanya.

Performa buruk Apartment 404

Jennie diketahui membintangi program hiburan Apartment 404 di tvN, dan tayang di Prime Video. Menurut Nielsen Korea, rating acara tersebut hanya 1 persen. Saat penayangan perdananya pada 23 Februari 2024 sempat mencapai 2,7 persen. Namun ratingnya terus menurun hingga episode keempat yang baru dirilis.

Buruknya rating acara tersebut disinyalir menjadi pertimbangan Jennie untuk tidak tampil di program hiburan untuk sementara waktu. Selain itu banyak yang mengkritik penampilan anggota BLACKPINK itu idak tersorot dengan baik. Jennie juga disebut-sebut cukup kaget dengan kritik pedas yang dilontarkan terhadap Apartemen 404.

Album solo Jennie

Alasan lain Jennie memutuskan tidak tampil dalam program hiburan kemungkinan sedang mempersiapkan album solo setelah mendirikan agensinya sendiri. Sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa mendirikan agensi baru adalah tantangan baru untuk dirinya. Penggemarnya tentu memiliki ekspektasi tinggi dengan karya solo Jennie setelah keluar YG Entertainment.

SOOMPI | EDAILY

