Menengok Lika-liku Aktor Johnny Depp

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini aktor Johnny Depp genap masuki 60 tahun. Johnny Deep yang memiliki nama lengkap John Christopher Depp II merupakan aktor kawakan asal Amerika Serikat.

Melansir dari Britannica, Johnny Depp lahir pada 9 Juni 1963 di Owensboro, Kentucky, Amerika Serikat. Johnny Depp lahir dari pasangan Betty Sue Palmer (née Wells), seorang pelayan, dan John Christopher Depp, seorang insinyur sipil. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Ketiga kakak Johnny bernama Daniel P. Depp, Elisa Christie Depp-Dembrowski dan Deborah J. Depp.

Johnny Depp adalah aktor dan musisi Amerika yang dikenal dengan pilihan filmnya yang eklektik dan tidak konvensional. Dia mencapai kesuksesan terbesarnya sebagai Kapten Jack Sparrow dalam seri bajak laut Pirates of the Caribbean.

Pada usia 15 tahun, Johnny Depp putus sekolah. Saat itu dia lebih memilih bermusik dan menjadi leader di beberapa band musik garasi, salah satunya The Kids. Saat pindah ke Los Angeles, California, nasib baik mulai menghampiri dirinya.

Kemudian pada 1983 Johnny Depp menikah dengan Lori Anne Allison, yang bekerja sebagai penata rias, sementara dia berjuang sebagai musisi. Allison menyuruh temannya aktor Nicolas Cage mengatur agar Depp mengikuti audisi dengan sutradara Wes Craven. Akhirnya dia debut di film horor, A Nightmare on Elm Street (1984), di mana dia berperan sebagai remaja yang menjadi mangsa iblis penguntit mimpi Freddy Krueger.

Melansir dari IMDb, pada 1987, dia menjadi bintang ketika dia menggantikan Jeff Yagher dalam peran polisi yang menyamar Tommy Hanson dalam serial TV populer 21 Jump Street (1987). Kiprahnya semakin diakui lewat serial yang meraih penghargaan Best Drama Series di ajang Imagen Foundation Awards 1988 itu. Bahkan hampir semua gadis menggemari serial "21 Jump Street" dan mengidolakan Johnny.

Pada 1990, setelah banyak peran dalam film berorientasi remaja, kolaborasi pertamanya dengan sutradara Tim Burton muncul ketika Depp memainkan peran utama dalam Edward Scissorhands (1990). Dari situlah kerja sama panjang keduanya terjadi. Johnny tercatat telah membintangi tujuh film karya Tim Burton yakni "Ed Wood" (1994), "Sleepy Hollow" (1999), "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), "Sweeney Todd" (2007), "Alice in Wonderland" (2010) dan "Dark Shadows" (2012).

Di luar layar, Johnny Depp telah berkencan dengan beberapa selebritas wanita, dan telah bertunangan dengan Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder, dan Kate Moss. Pada 1983, dia menikah dengan Lori Anne Allison, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Selang dua tahun, dia menceraikan Lori Anne Allison pada 1985.

