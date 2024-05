Film Pirates of the Caribbean dan Harapan Produser untuk Waralaba Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Produser waralaba Pirates of the Caribbean Jerry Bruckheimer ingin masa depan film bertema bajak laut itu mulai dari proyek reboot hingga kemungkinan kembalinya sang aktor utama Johnny Depp.

Film bertema bajak laut ini akan dibuat dengan versi reboot, atau cerita dan karakter yang dirombak sepenuhnya. Dikutip dari Antara, pada Selasa, 21 Mei 2024, menurut Bruckheimer versi reboot cara yang memungkinkan untuk digarap, karena mudah mengumpulkan para pemerannya.

"Itu (reboot 'Pirates of the Caribbean') lebih mudah dikumpulkan karena Anda tidak harus menunggu," kata Jerry.

Masa Depan Pirates of the Caribbean

Ia menjelaskan, garapan film ini akan ditulis naskahnya oleh Jeff Nathanson. Ia juga yang menulis naskah film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017). Pun karena merombak, maka kisah dan penokohan tidak akan menghadirkan karakter yang familiar bagi penonton.

Laporan Screenrant, Pirates of the Caribbean keenam ini telah dikonfirmasi sejak 2018. Akan tetapi, masih terhambat berbagai hal hingga Jerry Bruckheimer mengumumkan proyek ini tengah pengerjaan menjadi reboot.

Keinginan Jerry Bruckheimer agar Johnny Deep kembali memerankan karakter Jack Sparrow, masih tanda tanya. Mengingat, dia yang tengah absen dari Hollywood lantaran masalah hukum dan persidangan. Namun, Bruckheimer juga mengatakan kalau Deep akan diterima kembali. "Dia teman yang baik. Dia seniman yang luar biasa dan penampilannya unik. Dia membuat Kapten Jack,” kata Brukheimer diambil dari comicbook.

Depp memulai debut sebagai kapten Jack Sparrow dalam film aksi-petualangan Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl pada 2003. Kala itu bersama Keira Knightley, Geoffrey Rush, dan Orlando Bloom.

Dia menjadi bintang bajak laut dalam sekuel berikutnya Dead Man's Chest (2006), At World's End (2007), On Stranger Tides (2011), Dead Men Tell No Tales (2017).

Bruckheimer berada di belakang semua film Pirates of the Caribbean. Naskah terbaru sedang ditulis oleh Craig Mazin dan Ted Elliott. Pada 2020 Disney telah mengembangkan dua film Pirates of the Caribbean baru. Film reboot dan film keenam lanjutan sebelumnya dengan artis Margot Robbie sebagai pemeran utama.

Meskipun belum bisa dipastikan proyek film mana yang akan dirampungkan, Jerry merasa masih ada kemungkinan dua film tersebut akan rilis. "Itu adalah dua film yang berbeda. Kami berharap keduanya bisa dibuat dan saya pikir Disney setuju ingin membuat (film) yang ada Margot juga," tuturnya.

Untuk alur ceritanya belum ada diputuskan akan ke mana alur film ini ke depannya. Memutuskan film ini menjadi reboot membuat segala kemungkinan arah cerita dimuat ulang.

ANTARA | SCREENRANT | COMIC BOOK

