Adegannya Berkurang di Aquaman 2 Amber Heard Tetap Berterima Kasih kepada Penggemar

TEMPO.CO, Jakarta - Amber Heard berterima kasih kepada penggemarnya yang mendukungnya tampil kembali dalam film Aquaman and Lost Kindom. Meskipun, adegannya dikurangi dalam sekuel film Aquaman itu.

Amber mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya di Instagram, Rabu 3 Januari 2023. Dia membagikan foto saat syuting film yang mulai ditayangkan di bioskop pada 22 Desember 2023 lalu. Dalam film itu, dia kembali berperan sebagai Mera, bersama Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, dan Nicole Kidman.

Foto pertama saat dirinya mengenakan wig berwarna merah menyala yang menjadi ciri khas merah. Ada juga foto saat dia memberikan botol susu kepada anaknya, yang mungkin dilakukan di lokasi syuting.

“Setelah sekian lama, Aquaman 2 membuat heboh (maaf, ini terlalu mudah). Terima kasih kepada semua penggemarku atas dukungan dan cinta yang luar biasa pada kembalinya AQ Mera. Terima kasih banyak,” tulis aktris berusia 37 tahun itu.

Mengeluh adegannya dikurangi

Amber Heard pernah mengeluh bahwa adegannya dalam film itu dikurangi. Dia mengatakan hal tersebut selama persidangan tuntutan pencemaran nama baik mantan suaminya, Johnny Depp, pada tahun 2022. Dia beragumen bahwa reputasi dan kariernya terkena dampak pernyataan mantan suaminya itu tentang dirinya. Dia kerap menajdi sorotan negatif publik.

"Saya berjuang sangat keras untuk tetap berada di film tersebut. Mereka tidak ingin memasukkan saya ke dalam film tersebut," kata Amber Heard saat itu.

Amber mengklaim dia diberi da naskah, naskah awal dan naskah versi baru. Dalam naskah versi baru, menurut dia, banyak agedan aksi yang menggambarkan karakter dia dan karakter lain yang dihilangkan. Bahkan tanpa spoiler sebelumnya. "Mereka pada dasarnya mengambil banyak peranku, mereka menghapus banyal hal, tambahnya.

Pernyataan sutradara

Hal tersebut dibantah oleh sutradara sekaligus produse Aquaman and The Last Kingdom, James Wan. Dia mengatakan pengurangan adegan karakter yang diperankan Amber Heard sudah direncanakan sebelumnya.

"Saya selalu menyampaikan hal ini kepada semua orang sejak awal. Aquaman pertama adalah perjalanan Arthur dan Mera. Film kedua adalah Arthur dan Orm. Jadi, yang pertama adalah film aksi-petualangan romantis, yang kedua adalah film aksi-petualangan bromance," katanya kepada Entertainment Weekly, September 2023.

PEOPLE

