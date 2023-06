Johnny Depp dan Puncak Kepopuleran Dia sebagai Jack Sparrow

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Johnny Depp aktor yang ketenarannya identik dengan karakter Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean, dikutip dari Britannica. Sebelum tenar seperti sekarang, saat berusia 16 tahun Depp sempat mengejar karier bermusik.

Bandnya, The Kids, pindah dari Florida ke Los Angeles. Demi mempertahankan minatnya bermusik, Depp memainkan gitar akustik di film Chocolat (2000) dan sountrack untuk Once Upon a Time in Mexico (2003).

Johnny Depp menuju perfilman

Mengutip IMDb, nasibnya berubah ketika Depp bertemu aktor Nicolas Cage, orang yang menyarankan dia untuk beralih ke akting. Depp memulai debut film dengan anggaran rendah.

Pada 1987, Depp menggantikan Jeff Yagher dalam peran polisi yang menyamar Tommy Honson di serial televisi populer 21 Jump Street. Pada 1990, setelah banyak memerankan film remaja, kolaborasi pertama Depp dengan sutradara Tim Burton muncul ketika dia memainkan peran utama dalam Edward Scissorhands.

Mengikuti kesuksesan film itu, Depp membentuk dirinya sendiri sebagai artis yang sukses, agak gelap, dan istimewa. Secara konsisten dia memilih peran yang mengejutkan para kritikus dan penonton.

Pada 1997, Depp berperan sebagai agen FBI yang menyamar dalam film berbasis fakta Donnie Brasco. Pada 1998, dia muncul di Fear and Loathing in Las Vegas. Pada 1999, Depp tampil dalam film fiksi ilmiah dan horor The Astronaut's Wife. Pada tahun itu pula dia bekerja sama lagi dengan Burton dalam Sleepy Hollow memerankan Ichabod Crane.

Depp sudah memainkan banyak karakter dalam kariernya, termasuk karakter berbasis fakta lainnya, seperti Insp. Fred Abberline dalam From Hell (2001). Seiring perjalanan kariernya membintangi film, ia tiba di puncak kepopuleran saat membintangi Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, memerankan karakter Jack Sparrow yang licik dan nakal. Kesuksesan besar film tersebut telah membuka beberapa pintu nominasi Oscar.

