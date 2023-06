Profil Sam Levinson yang Menggarap Serial The Idol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Idol serial HBO tayang pada 4 Juni 2023. Serial ini menceritakan kisah penyanyi pop yang diperankan oleh Lily-Rose Depp dengan seorang pemimpin sekte yang penuh teka-teki, diperankan oleh The Weeknd. The Idol serial garapan The Weeknd dan Sam Levinson.

Mengenal Sam Levinson

Samuel Levinson atau Sam Levinson berkarier sebagai sutradara, penulis skenario, dan produser asal Amerika. Ia lahir New York, Amerika Serikat, pada 2 Januari 1985. Levinson memulai perjalanan karirenya di industri film dan televisi pada awal 2000-an. Ia debut sebagai sutradara film pendek The Cul-de-Sac pada 2007. Mengutip Fandom, pada 2011, Levinson menyutradarai film Another Happy Day.

Film ini mendapat pujian dari kritikus dan memberinya pengakuan sebagai salah satu sutradara muda yang menjanjikan.Levinson juga mendapatkan Penghargaan Penulisan Naskah Waldo Salt di Sundance Festival untuk film Another Happy Day.

Pada 2018, Levinson mencapai kesuksesan besar dengan film Assassination Nation. Film ini menggambarkan tentang kekerasan dan pengaruh media sosial dalam masyarakat. Karya ini mendapatkan perhatian yang luas di festival film dan mendapat pujian dari kritikus film.

Pada 2019, karya Levinson serial drama televisi Euphoria. Serial ini diproduksi oleh HBO dan dibintangi oleh Zendaya. Euphoria dinilai bagus dalam penulisan skenario dan penyutradaraan yang inovatif. Serial ini juga memenangi beberapa penghargaan, termasuk Primetime Emmy Award.

Levinson juga terlibat dalam produksi film sebagai produser. Dia bekerja sama dengan beberapa rumah produksi terkenal untuk menghasilkan karya-karyanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Terbaru, Levinson menggarap serial berjudul The Idol yang dibintangi oleh Lily-Rose Depp dan The Weeknd. Serial ini juga melibatkan beberapa selebriti ternama seperti Suzanna Son, Jennie, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da'Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey, dan Hank Azaria.

Mengutip Rolling Stone, serial The Idol mengisahkan tentang Jocelyn (Lily-Rose Depp). Ia bintang pop dalam menjelajahi dunia gelap industri musik dan jatuh ke dalam pengaruh Tedros (The Weeknd), pemilik klub malam populer di Los Angeles yang diam-diam menjalankan sekte mirip NXIVM dan Scientology.

Pilihan Editor: Mengenal Lily-Rose Depp, Aktris yang Membintangi The Idol

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.