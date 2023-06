Sinopsis See You in My 19th Life, Drama Korea Terbaru Tayang 17 Juni 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - See You in My 19th Life adalah drama Korea terbaru yang akan tayang pada 17 Juni 2023 mendatang di Netflix. Drama ini diadaptasi dari Webtoon berjudul serupa karya Lee Hye. See You in My 19th Life dibintangi sederet aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Shin Hye Sun Ahn Bo Hyun, Ha Yoon Kyung, dan Ahn Dong Goo.

Shin Hye Sun sebelumnya pernah bermain di beberapa drama Korea Populer, seperti Mr. Queen (2020) dan Stranger Season 2 (2020). Di sisi lain, Ahn Bo Hyun pun telah banyak membintangi berbagai judul drama, seperti Adamas (2022) dan Yumi's Cells Season 2. See You in My 19th Life adalah garapan sutradara Lee Na Jeong yang sukses membuat drama Love Alarm (2019) dan Fight For My Way (2017).

Bagaimana sinopsis See You in My 19th Life? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Detail See You in My 19th Life

Judul drama: See You in My 19th Life

Judul Hangeul:

Judul roman: Yibeon Saengdo Jal Butakhae

Judul lain: Please Take Care of Me in This Life as Well

Genre: Komedi romantis, drama, fantasi

Tanggal Liris: 17 Juni 2023

Jumlah episode: 12 episode

Durasi per episode: 1 jam 10 menit (70 menit)

Waktu tayang: Sabtu dan Ahad

Disiarkan di: tvN, TVING, Netflix

Bahasa Korea

Sutradara: Lee Na Jeong

Penulis skenario: Lee Hye (web comic), Choi Young Rin

Adaptasi: See You in My 19th Life karya Lee Hye

Sinopsis See You in My 19th Life

See You in My 19th Life berfokus pada kisah seorang wanita yang telah bereinkarnasi berkali-kali dalam hidupnya. Faktanya, dia telah melakukan ini selama hampir seribu tahun. Wanita itu adalah Ban Ji Eum.

Meski telah hidup berkali-kali, Ban Ji Eum selalu menjalani hidupnya dengan tekun. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan luar biasa untuk dapat mengingat kembali kenangan dari semua kehidupan masa lalunya. Kenangan tersebut akan terus dikenang saat ia berusia 8-12 tahun setiap kali ia dilahirkan.

Setelah itu, dia akan menjalani kehidupan barunya dengan semua kenangan dari masa lalu. Ban Ji Eum benci harus mengingat semua masa lalu dari kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia akan menghadapi akhir hidup, dia selalu berharap untuk tidak pernah dilahirkan kembali atau mengingat masa lalunya.

Dalam kehidupannya yang ke-18, dia terlahir sebagai Yoon Joo Won dan bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Moon Seo Ha ketika dia berusia 12 tahun. Mereka menjadi sangat dekat pada masa kehidupan itu.

Di usianya yang ke-19, Ban Ji Eum kembali bertemu dengan Moon Seo Ha saat ia sudah dewasa. Dia juga mencoba mendekati temannya dari masa lalunya dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Moon Seo Ha adalah seorang anak laki-laki yang kehilangan orang yang dicintainya sejak kecil, termasuk cinta pertamanya. Sejak itu, dia menolak berselingkuh dengan siapa pun. Namun, hidupnya mulai berubah saat bertemu dengan Ban Ji Eum.

Daftar Pemain See You in My 19th Life

Drama Korea See You in My 19th Life dibintangi aktor dan aktris ternama di Korea Selatan. Berikut daftarnya:

Shin Hye Sun sebagai Ban Ji Eum Ahn Bo Hyun sebagai Moon Seo Ha Ha Yoon Kyung sebagai Yoon Cho Won Ahn Dong Goo sebagai Ha Do Yoon Cha Chung Hwa sebagai Kim Ae Kyung Kim Si A sebagai Yoon Joo Won Lee Jae Kyoon sebagai Kim Joong Ho Choi Jin Ho sebagai Moon Jung Hoon Bae Hae Sun sebagai Jang Yeon Ok Ryu Hae Jun sebagai Lee Ji Seok Lee Chae Min sebagai Min Ki Park So Yi sebagai Ban Ji Eum (young) Jeong Hyun Jun sebagai Moon Seo Ha (young) Ki So Yu sebagai Yoon Cho Won (muda)

RADEN PUTRI

