10 Film Korea Paling Menyedihkan dan Menyentuh, Siapkan Tisu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea memang selalu menampilkan berbagai genre menarik hingga membuat banyak orang tertarik menontonnya. Genre yang beragam, kisah yang mengharukan, hingga aktor/aktris yang sangat berbakat memang layak untuk ditonton bersama dengan keluarga dan kerabat dekat.

Film Korea sedih dengan akhir yang mengharukan, biasanya bertema keluarga dan percintaan, selalu menjadi yang paling dinantikan dalam hal mengekspresikan emosional dalam diri. Inilah 10 film Korea paling sedih dan menguras air mata berikut.

1. Soulmate (2023)

Baca Juga: 10 Drama Korea Bertema Kerajaan atau Saeguk Terfavorit

Soulmate menceritakan kisah dua sahabat perempuan yang menggambarkan kebahagiaan, cinta, sedih, dan kehilangan. Film bergenre coming of age ini akan menceritakan perjalan dua perempuan bernama Mi So dan Ha Eun yang menghabiskan waktu untuk bersahabat selama 14 tahun.

Awalnya setiap kehidupan yang dijalani keduanya berjalan dengan baik, namun pencarian jati diri, cinta pertama, dan pendewasaan mulai muncul dan membuat hubungan persahabatan mereka menjadi retak. Segalanya semakin rumit setelah Ha Eun jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada seorang pria bernama Jin Woo.

2. 20th Century Girl (2022)

Poster film 20th Century Girl. Foto: Wikipedia.

20th Century Girl mengisahkan remaja di usia 20 tahunan yang berlatar tahun 1999. Film bergenre coming of age ini tentang dua perempuan yang bersahabat sejak lama bernama Na Bo Ra dan Kim Yeon Doo. Awalnya Na Bo Ra hanya mencari informasi tentang pria yang disukai Kim Yeon Doo, namun ternyata pencarian informasi tersebut tidak sesuai dengan rencananya.

3. Kim Ji-Young: Born 1982 (2019)

Kim Ji-Young: Born 1982 menceritakan seorang wanita yang mengalami depresi postpartum bernama Kim Ji Young. Wanita berusia 30 tahun ini kerap melamun dan berbicara melantur. Kebiasaan Kim Ji Young ini membuat suaminya tertekan, sehingga Dae Hyeon memutuskan untuk membawa Kim Ji Young ke psikiater dan mencari penyebab dirinya tertekan.

4. Birthday (2019)

Birthday merupakan film adaptasi dari kisah nyata sebuah tragedi tenggelamnya kapal Sewol pada 16 April 2014 dan menewaskan 304 siswa yang akan pergi berwisata ke Pulau Jeju. Dalam film ini, Jung Il dan Soon Nam harus melepaskan kepergian putranya yang telah meninggal dengan selalu berusaha tetap tegar demi putrinya dan merayakan ulang tahun sang putra yang telah tiada di setiap tahunnya.

5. On Your Wedding Day (2018)

Poster drama On Your Wedding Day. Foto: Asian Wiki.

Film Korea yang sedih ini menceritakan Hwang Woo Yeon yang mengejar cinta pertamanya selama 10 tahun, kemudian dipertemukan dengan Seung Hee yakni perempuan yang bersekolah di SMA yang sama. Keduanya berteman begitu lama sejak masa remaja hingga dewasa yang penuh lika-liku romansa kehidupan.

6. Hope (2013)

Hope mengisahkan kehidupan seorang anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria dewasa. Sosok anak kecil itu bernama So Won yang mengalami luka di tubuhnya, depresi, hingga takut bertemu dengan pria dewasa, termasuk ayahnya.

7. Miracle in Cell No. 7 (2013)

Poster film Miracle in Cell No. 7. Foto: Netflix.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film Miracle Cell No. 7 bercerita tentang Yong-Goo, seorang ayah yang menderita penyakit mental. Yong-Goo adalah seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Namun, Yong-Goo dituduh melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual kepada seorang anak komisaris polisi yang membuatnya masuk penjara. Putrinya Ye-Seung, yang belajar hukum, juga berusaha membuktikan bahwa ayahnya tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

8. A Werewolf Boy (2012)

A Werewolf Boy mengisahkan seorang remaja bernama Soon Yi dan keluarganya yang pindah ke rumah di area pegunungan agar bisa mempercepat penyembuhan Soon Yi yang sakit-sakitan. Mereka tinggal di rumah pinjaman keluarga Ji Tae, yakni rekan bisnis ayahnya. Kemudian, Soon Yi bertemu dengan Chul Soo yakni pemuda separuh serigala yang akhirnya jatuh cinta kepada Soon Yi.

9. Wedding Dress (2010)

Wedding Dress ini bercerita tentang seorang single parent bernama Go Eun yang menderita kanker stadium akhir. Go Eun mempersiapkan putrinya bernama So Ra yang berusia sembilan tahun untuk dapat hidup tanpa dirinya. Sebab itulah, So Ra mencoba mengabulkan segala keinginan ibunya satu persatu secara rahasia.

10. Hello Ghost (2010)

Hello Ghost mengisahkan Sang Man yang dapat melihat hantu setelah melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali. Kemudian, pada suatu hari Sang Man dikirim ke rumah sakit dan membuatnya bertemu dengan 4 hantu yang akan membantu Sang Man berhenti mengakhiri hidupnya lagi.

Nah, itu dia 10 film Korea paling sedih dan menguras air mata hingga berhasil membuat penonton menangis tersedu-sedu, walaupun sudah ditonton berkali-kali.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: Daftar Serial dan Film Terbaru Netflix Mei 2023, Banyak dari Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.