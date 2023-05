Daftar Serial dan Film Terbaru Netflix Mei 2023, Banyak dari Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Neflix mengumumkan daftar serial dan film terbaru yang akan tayang sepanjang Mei 2023. Ada lebih dari 20 judul yang ditawarkan, beberapa di antaranya adalah drama Korea, serial laga, reality show, hingga film Indonesia yang sebelumnya tayang di bioskop, berikut daftarnya:



Dalam prequel semesta Bridgerton ini, pernikahan Ratu Charlotte muda dengan Raja George dari Inggris menghadirkan kisah cinta luar biasa yang membawa perubahan di masyarakat elit. Serial ini akan tayang pada Kamis, 4 Mei 2023.



Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Dok. Netflix

Seiring dengan meningkatnya sentimen negatif publik terhadap Ultraman, Shinjiro mendapati bahwa kekuatan yang ia warisi memiliki konsekuensi berat. Musim terakhir ini akan tayang pada Kamis, 11 Mei 2023.



Di dunia distopia masa depan yang rusak akibat polusi udara, keberlangsungan hidup manusia kini ada di tangan Kesatria Hitam, dan mereka bukan kurir biasa. Serial Korea terbaru ini tayang pada Jumat, 12 Mei 2023.



Kim Woo Bin dalam poster Black Knight. Dok. Netflix

Setelah bekerja selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan perjodohan, Arini mencoba mengingat masa lalunya yang misterius—dan kenangan tentang seorang mantan klien. Dibintangi Della Dartyan, Kelly Tandiono, dan Marissa Anita, film ini tayang Kamis, 11 Mei 2023.



Sekelompok aktivis di Indonesia secara sembunyi-sembunyi memperjuangkan reformasi di bawah aturan dan pengawasan ketat penguasa yang opresif. Menampilkan Jefri Nichol dan Chicco Jerikho, film ini tayang Kamis, 11 Mei 2023.



Film Aum! yang dibintangi oleh Jefri Nichol. Dok. Netflix

6. Jakarta VS Everybody

Impian seorang pria untuk menjadi seorang aktor membawanya ke kota metropolitan Jakarta—tetapi jalan menuju ketenaran tidak semudah yang ia kira. Film yang dibintangi Jefri Nichol, Wulan Guritno, dan Ganindra Bimo ini tayang Kamis, 11 Mei 2023.



Perjalanan seorang pemuda ke sebuah pemakaman dan pernikahan di hari yang sama menjadi perjalanan penemuan jati diri saat pertemuan yang tak disengaja merebut hatinya. Dibintangi Jourdy Pranata, Putri Marino, dan Tegar Satrya, film tayang Kamis, 11 Mei 2023.



Kehidupan seorang pria yang baru menikah dan menjadi kaya terancam hancur ketika bayinya dirasuki oleh roh jahat yang menyimpan dendam. Menampilkan Vino G. Bastian, Adipati Dolken, dan Desy Ratnasari, film tayang Jumat, 19 Mei 2023.



Seorang penjahit terkenal mulai menjahit gaun pengantin untuk tunangan sahabatnya. Namun mereka bertiga punya rahasia kelam yang akan segera mengacaukan hidup mereka.



Seorang pemuda berperangai keras yang sedang putus asa menjadi pegulat sumo, memukau penggemar dengan sikap sombongnya—dan menggebrak industri yang lekat dengan tradisi.



Kisah cinta baru berkembang saat makcomblang remaja, Kitty, bersatu dengan kekasih jarak jauhnya di SMA yang sama di Seoul, tempat mendiang ibunya pernah menjadi murid.



Serial XO, Kitty. Dok. Netflix

Para lajang berusia 35 tahun ke atas dari berbagai latar belakang pindah ke rumah di desa demi peluang cinta yang baru. Akankah mereka menemukan jodoh—atau tetap sendiri?



Pemandu acara baru Michelle Buteau ("The Circle") bergabung dengan para juri di edisi anyar yang menampilkan kompetisi sengit antara delapan koki barbeku di Amerika.



Sebanyak 24 polisi wanita, damkar, pengawal, tentara, atlet, dan pemeran stunt bermitra dalam tim berdasarkan profesi mereka dalam kompetisi bertahan hidup di pulau terpencil.



Saat diburu oleh para musuh berbahaya, seorang pembunuh keluar dari persembunyian demi melindungi putrinya yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu.



Saat seorang ayah dan putrinya menyadari mereka diam-diam bekerja untuk CIA, mereka mendapati bahwa hubungan mereka penuh kebohongan dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Keadaan memaksa mereka menjadi rekan serta sang ayah dan putrinya harus berhadapan dengan dinamika keluarga berlatar dunia mata-mata, laga, dan humor.



Arnold Schwarzenegger dalam trailer serial Fubar. Foto: YouTube Netflix

Di akhir Perang Dunia II, seorang pembelot Jerman dan seorang wanita muda terjerumus ke dalam pertempuran berdarah dengan sekelompok Nazi yang memburu emas tersembunyi.

18. Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me

Dari puncak ketenarannya sebagai model hingga kematian tragisnya, dokumenter ini menceritakan Anna Nicole Smith melalui sudut pandang orang-orang terdekatnya.



Serangan brutal dan mulut serampangan Conor McGregor menjadikannya daya tarik terbesar UFC. Serial dokumenter ini mengisahkan kariernya yang dinamis.



Film dokumenter McGREGOR FOREVER tayang Rabu, 17 Mei 2023. Dok. Netflix

Komedian pemenang penghargaan Emmy dan Peabody Hannah Gadsby kembali dengan acara komedi spesial Netflix, Something Special, yang menyenangkan. Sang komedian bicara tentang pernikahannya, sejumlah pertemuannya dengan seekor kelinci, dan masih banyak lagi. Acara ini direkam di Gedung Opera Sydney dan akan tayang secara global pada 9 Mei.



Di komedi satire ini, saat sebagian besar Bumi dihancurkan alien, mampukah para penyintas membangun kembali dari sisa-sisa Amerika dan membentuk serikat yang lebih baik?



Komedian legendaris, aktris, dan produser Wanda Sykes kembali dengan acara komedi spesial Netflix yang kedua. Dari menghadapi beragam tantangan membesarkan remaja Gen Z hingga dilema menjadi seorang liberal dalam situasi politik yang memanas, Sykes yang dikenal memiliki observasi cermat menyajikan berbagai opininya yang mendalam dan berani.



23. I Think You Should Leave with Tim Robinson: Season 3