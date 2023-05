Sinopsis Film The Little Mermaid, Live Action Terbaru Disney

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Live action terbaru Disney, The Little Mermaid, sudah tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 24 Mei 2023. The Little Mermaid merupakan film hasil adaptasi dari film animasi berjudul serupa yang dirilis pada 1989 silam. Film animasi tersebut dibuat berdasarkan dongeng karya Hans Christian Andersen.

Pada film live action kali ini, Disney menunjuk Halle Bailey sebagai pemeran utamanya yang bernama Ariel. The Little Mermaid mengusung genre petualangan, fantasi, dan musikal yang disutradarai oleh Rob Marshall. Sebelumnya, Rob Marshall telah sukses menggarap berbagai film, seperti Mary Poppins Return (2018) dan Into The Woods (2014).

Bagaimana sinopsis The Little Mermaid, live action terbaru Disney? Simak informasi selengkapnya berikut ini.



The Little Mermaid

- Judul film: The Little Mermaid

- Tagline: Be a part of her world

- Genre: Petualangan, fantasi, musikal, romantis, drama, keluarga, remaja, anak-anak

- Tanggal rilis: 24 Mei 2023

- Soundtrack: ‘Part of Your World’ – Halle Bailey

- Durasi: 2 jam 15 menit

- Negara asal: Amerika Serikat

- Bahasa: Inggris

- Pemeran utama: Halle Bailey, Jonah Hauer King

- Sutradara: Rob Marshall

- Penulis skenario: David Magee, Rob Marshall, John DeLuca

- Produksi: 5000 Broadway Productions, Lucamar Productions, Marc Platt Productions, Walt Disney Pictures

- Adaptasi: Animasi dan dongeng ‘The Little Mermaid’ karya Hans Christian Andersen.



Sinopsis The Little Mermaid

Film yang terinspirasi dari dongeng dan film animasi berjudul The Little Mermaid ini mengangkat cerita yang berfokus pada karakter utamanya yang bernama Ariel. Ariel adalah seorang putri duyung yang merupakan anak bungsu dari penguasa kerajaan bawah laut Atlantica, Raja Triton. Digambarkan, Ariel adalah seorang putri duyung yang memiliki rasa ingin tahu tinggi. Selain itu, ia juga cukup tertarik pada kehidupan di permukaan laut, daratan.

Karena rasa penasarannya pada daratan, suatu hari Ariel berenang ke permukaan laut. Kala itu, ia menyaksikan sebuah musibah yang menimpa kapal seorang pemuda bernama Pangeran Eric. Tak ingin mengambil risiko, Ariel pun menyelamatkan Eric yang hampir tenggelam karena kapalnya karam.

Ariel akhirnya membawa tubuh Eric yang sudah tak sadarkan diri ke tepi pantai. Ia sempat menyanyikan sebuah lagu yang membuat Eric terkesan dan hampir tersadar dari pingsannya. Namun, mereka tak sempat saling tatap karena para prajurit Eric yang lebih cepat menemukan keberadaan sang pangeran. Pasalnya, mereka mengira Eric telah menghilang karena peristiwa di kapal yang ditumpanginya.

Sejak pertemuan pertama tersebut, Ariel ternyata langsung jatuh cinta pada Eric. Kecintaannya pada Eric membuat Ariel ingin menemui sang pangeran di daratan. Keinginan ini semakin besar karena didorong oleh rasa penasaran dan impian Ariel akan hidup di dunia manusia.

Besarnya ketertarikan Ariel kepada dunia manusia dan Eric membuatnya bertemu dengan seorang penyihir laut bernama Ursula. Pertemuan tersebut pun membuahkan hasil berupa kesepakatan yang menjadi penanda dimulainya petualangan baru bagi Ariel. Namun, di sisi lain kesepakatan tersebut justru membawa bahaya bagi Raja Triton dan menimbulkan konflik antara ayah dan anak itu.



Daftar Pemain The Little Mermaid

Film live action terbaru dari Disney ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris berbakat di dunia seni peran. Adapun daftar pemain dari The Little Mermaid adalah sebagai berikut:

1. Halle Bailey sebagai Ariel

2. Jonah Hauer-King sebagai Prince Eric.

3. Jacob Tremblay sebagai Flounder (pengisi suara).

4. Daveed Diggs sebagai Sebastian (pengisi suara).

5. Awkwafina sebagai Scuttle (pengisi suara).

6. Javier Bardem sebagai Raja Triton.

7. Melissa McCarthy sebagai Ursula.

8. Jude Akuwudike sebagai Joshua.

9. Noma Dumezweni sebagai Ratu Selina.

10. Jessica Alexander sebagai Vanessa.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI| MOVIES.DISNEY| IMDB

