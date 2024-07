Jimin dan Jungkook BTS Membintangi Tayang Perjalanan Are You Sure?!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bintang BTS, Jimin dan Jungkook, akan meluncurkan acara realitas perjalanan Are You Sure?! yang tayang di Disney+. Serial delapan episode ini dijadwalkan tayang mulai 8 Agustus 2024, dengan episode baru dirilis setiap Kamis hingga 19 September 2024.

Are You Sure?! mengikuti Jimin dan Jungkook saat mereka menjelajahi tiga destinasi global ikonik yaitu New York di Amerika Serikat, Pulau Jeju di Korea Selatan, dan Sapporo di Jepang. Acara ini, yang direkam pada 2023 sebelum keduanya mendaftar wajib militer di Korea Selatan.

Tentang Are You Sure?!

Aktivitas mereka yang disoroti antara lain berbelanja, memasak, berkemah, main kano, berenang, hingga perjalanan darat. Dikutip dari Hybe, acara ini akan membawa penonton dalam perjalanan yang penuh kegembiraan bersama Jimin dan Jungkook. Mereka akan berinteraksi dengan berbagai budaya, mencoba masakan lokal, dan melakukan berbagai aktivitas seru sepanjang perjalanan.

Kabar ini muncul tak lama setelah teaser misterius diunggah di media sosial. Tayangan menampilkan tayangan slide foto yang memperlihatkan dua anggota BTS tersebut sedang menjelajahi alam bebas bersama.

Sebelumnya, dalam episode November dari acara talkshow YouTube yang dipandu oleh Suga BTS, Suchwita, Jungkook pernah hadir sebagai bintang tamu. Jungkook mengungkap, ia dan Jimin pernah berdiskusi tentang pembuatan acara travel variety show bersama keliling dunia.

“Saat syuting bersama Jimin beberapa waktu lalu, dia bilang akan menyenangkan jika membuat acara travel variety show bersama saya, dan saya setuju. Tapi, hal itu tidak menjadi kenyataan. Lalu tiba-tiba, mereka mengatur jadwal syuting,” kata Jungkook kepada Suga, dikutip dari Billboard.

Dikutip dari Hollywood Reporter, acara ini menandai reality show travel pertama yang hanya menampilkan Jimin dan Jungkook. Namun, BTS sendiri sudah lama menghadirkan konten bertema travel, seperti variety show populer mereka Bon Voyage dan In the Soop, yang saat ini bisa disaksikan di Weverse, platform penggemar-artis milik Hybe Corp.

Are You Sure?! akan tersedia untuk streaming di Disney+ mulai 8 Agustus, dengan episode baru dirilis setiap Kamis hingga 19 September.

