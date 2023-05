Review The Little Mermaid, Tayang Hari Ini di Bioskop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Little Mermaid merupakan film live-action reimagining dari animasi klasik dari Disney. Film ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 24 Mei 2023.



Sinopsis The Little Mermaid



The Little Mermaid menceritakan tentang seorang putri duyung cantik dan bersemangat yang haus akan petualangan, bernama Ariel yang diperankan oleh Halle Bailey. Ariel adalah putri bungsu Raja Triton yang penuh dengan keberanian dan memiliki rasa ingin tahu lebih akan dunia di atas laut. Ariel kemudian mengunjungi permukaan laut dan jatuh cinta pada Pangeran Eric (Jonah Hauer-King) yang memesona.

Putri duyung sebenarnya dilarang berinteraksi dengan manusia. Namun, Ariel harus mengikuti keinginan hatinya. Ariel kemudian membuat perjanjian dengan penyihir laut yang jahat bernama Ursula untuk mendapatkan kesempatan hidup di daratan. Sebuah perjanjian yang menempatkan hidupnya dan kerajaan ayahnya dalam bahaya.



Menyelami Keindahan Bawah Laut dalam The Little Mermaid



Penonton akan disuguhkan dengan pemandangan bawah laut yang memanjakan mata. Sebagian besar latar film berada di bawah laut yang merupakan tempat tinggal Ariel. Di awal film diperlihatkan bahwa Ariel dan keluarga duyungnya tinggal jauh di dalam laut.

Tentunya film ini sangat berpusat pada kehidupan Ariel, dan Halle Bailey banyak melakoni adegan sendirian karena lawan bicaranya adalah hewan-hewan di laut yang mana tim produksi menggunakan teknologi CGI. Dalam memperkenalkan tempat tinggal para duyung, The Little Mermaid menggunakan lagu Under the Sea yang sudah cukup melekat di telinga para pecinta film Disney. Lagu tersebut berhasil memunculkan rasa nostalgia yang sangat khas dari The Little Mermaid.



The Little Mermaid Tampilkan Keberagaman



Sejak awal diumumkan pemeran Ariel adalah Halle Bailey, Disney seolah ingin menunjukkan keberagaman dalam film ini. Pemilihan Halle Bailey juga sempat menjadi kontroversi, tidak sedikit yang menentangnya memerankan karakter Ariel. Hal tersebut dikarenakan penampilan Halle Bailey yang berkulit hitam sangat bertolak belakang dengan film animasi The Little Mermaid aslinya.

Ariel diceritakan memiliki 6 saudara duyung. Dalam film live-action kali ini, ke-7 duyung tersebut memiliki perbedaan menonjol terutama dari segi fisik. Mulai dari yang berkulit hitam maupun putih hingga berwajah Asia dan Eropa. Mereka hidup berdampingan di bawah laut.

Hubungan antara Ariel dan ayahnya, Raja Triton tak kalah menarik. Di akhir film, penonton akan melihat bagaimana ayah yang harus merelakan putrinya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Adegan tersebut memberikan pesan tersirat yang sangat bermakna dan menyentuh.



Lantunan Merdu Lagu The Little Mermaid



Film The Little Mermaid sendiri berdurasi 2 jam. Sepanjang film, penonton akan disuguhkan dengan deretan lagu-lagu khas The Little Mermaid. Selain Under the Sea yang sudah disinggung sebelumnya, ada pula lagu Part of Your World dan For the First Time, keduanya dinyanyikan langsung oleh Halle Bailey. Karakter lain dalam film ini turut menyumbangkan suaranya untuk mengisi soundtrack The Little Mermaid dan dinyanyikan secara penuh sepanjang film.

Tidak hanya lagu, The Little Mermaid juga menampilkan karakter-karakter ikonik yang berhasil mencuri perhatian. Mereka adaah tiga teman Ariel, yaitu Sebastian si kepiting, Scuttle si burung laut, dan Flounder si ikan. Interaksi ketiganya berhasil membuat nuansa film ini semakin lucu dan sangat menghibur.



Pemain, Karakter, dan Pembuat The Little Mermaid



The Little Mermaid dibintangi oleh penyanyi dan aktris Halle Bailey sebagai Ariel; Jonah Hauer-King sebagai Pangeran Eric; Daveed Diggs sebagai pengisi suara Sebastian; Awkwafina sebagai pengisi suara Scuttle; Jacob Tremblay sebagai pengisi suara Flounder; Noma Dumezweni sebagai Ratu Selina; Art Malik sebagai Sir Grimsby; Javier Bardem sebagai Raja Triton; dan Melissa McCarthy sebagai Ursula.

The Little Mermaid disutradarai oleh peraih nominasi Oscar, Rob Marshall, dan cerita ditulis oleh peraih dua nominasi Oscar David Magee. Musik dibuat oleh pemenang Academy Award Alan Menken, lirik oleh Howard Ashman dan lirik baru oleh pemenang tiga Tony Award Lin-Manuel Miranda. Film ini diproduksi oleh pemenang dua Emmy Marc Platt, Miranda, pemenang dua Emmy John DeLuca, dan Rob Marshall, dengan Jeffrey Silver sebagai produser eksekutif.

