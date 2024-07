Serial Marvel Agatha All Along akan Tayang, Siapa Saja Pemerannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial dari Marvel Television berjudul Agatha All Along merilis poster dan cuplikan atau trailer terbaru yang mengumumkan tanggal penayangan di platform layanan pemutaran film Disney+ Hotstar pada 19 September 2024, dikutip dari Antara.

Serial ini akan berfokus karakter Agatha Harkness yang diperankan Kathryn Hahn dari serial Marvel Studios, WandaVision. Dikisahkan, Agatha memulai perjalanan berbahaya dan misterius setelah kehilangan kekuatannya, karena sosok misterius membantu dia terbebas dari mantra yang membelenggu.

Tentang Agatha All Along

Agatha All Along adalah serial televisi Amerika yang akan tayang. Serial ini spin-off dari Wanda Vision dan merupakan serial televisi ke-24 dalam Marvel Cinematic Universe. Diproduksi oleh Marvel Television, serial ini akan dirilis di Disney+ dan musim pertamanya akan terdiri atas sembilan episode, dengan tayang perdana pada 18 September 2024.

Dikutip dari IMDb, Agatha Harkness yang terpuruk setelah rangkaian tragedi yang melanda kota Westview. Seorang remaja gothic yang mencurigakan membantu membebaskannya dari mantra yang menyimpang.

Ketika ketertarikan Agatha terguncang, remaja tersebut memintanya untuk membawanya ke jalan penyihir yang legendaris. Tantangan ajaib berupa cobaan yang jika selamat, akan memberi imbalan kepada penyihir dengan yang diinginkan. Bersama-sama, Agatha dan remaja misterius ini membentuk kelompok yang berangkat menelusuri jalan penyihir.

Dikutip dari Fandom, serial ini pertama kali dilaporkan dalam pengembangan pada 7 Oktober 2021, dengan Kathryn Hahn akan mengulangi perannya sebagai Agatha Harkness dan Jac Schaeffer sebagai penulis dan produser eksekutif. Pada 12 November 2021, diumumkan, serial ini berjudul Agatha: House of Harkness. Namun, judul ini diubah beberapa kali sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Agatha All Along pada 14 Mei 2024.

Produksi serial ini dimulai pada Januari 2023 dan selesai pada Mei 2023. Beberapa sutradara, termasuk Jac Schaeffer, Gandja Monteiro, dan Rachel Goldberg, terlibat dalam penyutradaraan episode-episodenya. Christophe Beck ditugaskan untuk menggubah musik, dan serial ini akan menampilkan lagu-lagu asli yang ditulis oleh Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez.

Serial ini menampilkan pemeran yang kembali mengulangi peran mereka dari Wanda Vision dan beberapa ada yang baru.

- Kathryn Hahn sebagai Agatha Harkness

- Emma Caulfield Ford sebagai Sarah Proctor

- Joe Locke (peran dirahasiakan)

- Aubrey Plaza (peran dirahasiakan)

- Ali Ahn (peran dirahasiakan)

- Maria Dizzia (peran dirahasiakan)

- Sasheer Zamata sebagai Jennifer Kale

- Patti LuPone sebagai Lilia Calderu

- Debra Jo Rupp sebagai Sharon Davis

- David Payton sebagai John Collins

- David Lengel sebagai Harold Proctor

- Asif Ali sebagai Abilash Tandon

- Amos Glick sebagai Dennis

- Brian Brightman sebagai Miller

- Kate Forbes sebagai Evanora Harkness

- Miles Gutierrez-Riley (peran dirahasiakan)

- Okwui Okpokwasili (peran dirahasiakan)

