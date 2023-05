Mengenal Halle Bailey Pemeran Ariel The Little Mermaid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Little Mermaid merupakan film live-action reimagining dari animasi klasik dari Disney. The Little Mermaid menceritakan tentang putri duyung yang penuh semangat bertualang, Ariel yang diperankan oleh Halle Bailey.

Ariel putri bungsu Raja Triton yang penuh dengan keberanian dan memiliki rasa ingin tahu lebih akan dunia di atas laut. Ariel mengunjungi permukaan laut dan jatuh cinta kepada Pangeran Eric (Jonah Hauer-King). The Little Mermaid tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 24 Mei 2023.

Siapa Halle Bailey?

Halle Bailey, ia aktris dan penyanyi asal Amerika Serikat. Ia lahir di Atlanta, Georgia pada 27 Maret 2000. Mengutip The Famous People, Halle Bailey aktris yang memulai debutnya di film komedi romantis Last Holiday (2006). Ia juga muncul dalam film Let It Shine dan Joyful Noise pada 2012. Adapun televisi, ia muncul dalam House of Payne (2007), Austin & Ally (2013) dan peran berulang Grown -ish (2018).

Di luar karier aktingnya, Halle juga dikenal karena kemampuan menyanyinya. Dia dan kakaknya, membentuk duo musik Chloe x Halle. Salah satu yang membuat Chloe x Halle mencapai kepopuleran ketika cover lagu Pretty Hurts milik Beyoncé. Duo itu menandatangani kontrak dengan Parkwood Entertainment milik Beyonce, dan merilis debut EP Sugar Symphony pada 2016.

Mengutip Famous Birthdays, pada Desember 2017, Chloe x Halle menggubah dan menyanyikan lagu tema untuk acara Grown-ish. Perjalanan musik Halle Bailey dan kakaknya terus ketika mixtape Chloe x Halle, The Two of Us dirilis pada 16 Maret 2017.

Setahun kemudian album studio debut diluncurkan The Kids Are Alright. Album puncak tangga lagu tersebut kemudian mendapat dua nominasi Grammy untuk Album Kontemporer Urban Terbaik dan Artis Baru Terbaik pada 2019. Album itu juga berisi lagu Warrior yang digunakan dalam film tahun 2018, A Wrinkle in Time.

Perhatian publik tertuju saat Halle dan Chloe membawakan America the Beautiful di Super Bowl LIII pada 3 Februari 2019. Pada April 2019, mereka merilis lagu Be Yourself untuk film Little. Dia dan kakaknya Chloe telah merilis beberapa proyek yang mendapat pujian, termasuk album The Kids Are Alright pada 2018 dan Ungodly Hour pada 2020.

