FLAVS Festival 2023 Kembali dengan Musisi Internasional, Korea Selatan hingga Amerika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - FLAVS Festival siap kembali digelar tahun ini. Melanjutkan euforia setelah perdana digelar offline pada 2022 silam, kini festival musik Hip hop, Soul, dan R&B terbesar di Indonesia ini akan digelar pada 29 dan 30 Juli 2023 di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta Utara.

Lineup Fase Pertama FLAVS Festival 2023, Lokal dan Mancanegara



Sebagai pengumuman fase pertama, deretan penampil lokal yang dipastikan turut memeriahkan Boombox Stage, Rhyme & Grind Stage, Bounce Stage, serta Downtown Cypher Stage adalah Cécil, DB Mandala, Endah N Rhesa, Farrel Hilal, GAC, Jakarta Tenggelam: BAP., Basboi, ENVY*, Dzulfahmi, Tacbo, Kink Yosev, dan Rai Anvio, Jesicca Janess, Jordy Waelauruw Presents Colo Colo, Kunto Aji, Laze, Maliq & D’Essentials, Mukarakat, NDX AKA, Northsidekingz, OKAAY, Project Pop, Ramengvrl, Reikko, Salon RNB Presents: Gavendri, Madukina, Moneva, Noni, RL KLAV, Sade Susanto, Saykoji, Soul ID, Soulful, Tiara Andini, dan Yacko.

Penampilan spesial pun turut disuguhkan oleh FLAVS Festival 2023. Mulai dari Tribute To Glenn Fredly: The Bakuucakar Feat. Andmesh, Kaka ‘SLANK’ dan Mutia Ayu, Indonesia Rap Time Machine, FLAVS Nu Icon, hingga dua proyek spesial lainnya.

Sebagai puncak kemeriahan, untuk pertama kalinya FLAVS membawa musisi mancanegara di gelaran tahun ini. Mereka adalah Kim Yugyeom (Korea Selatan), Loco (Korea Selatan), Lil Pump (Amerika Serikat), DaBaby (Amerika Serikat), dan satu nama lagi yang akan diumumkan.

“FLAVS merupakan salah satu festival di Indonesia yang mengusung hip hop, soul dan R&B, dan setelah berakhirnya pandemi, kali ini kita mendatangkan international artis yang diramu dalam sajian lineup seru bersama dengan artis-artis nasional, sehingga bakal jadi festival yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun,” kata M. Riza selaku Festival Director FLAVS Festival, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 24 Mei 2023.



FLAVS Festival 2023 Usung Tema Unity

Tema Unity menjadi semangat yang FLAVS Festival usung di tahun 2023, merayakan berbagai aspek yang hadir di perjalanan kancah hip hop, soul, dan R&B, serta dengan api kolaborasi yang senantiasa mereka jaga kehangatannya selama ini. Selain itu, di tahun ini pula FLAVS merayakan 50 Years of Global Hip Hop dan 30 Tahun Indonesian Hip Hop.

“Unity dibuat sebagai semangat keberagaman tapi tetap satu dan juga mengangkat 50 Years of Global Hiphop yang dimulai dari DJ Kool Herc di Block Party (13 Agustus 1973). At the same time, di Indonesia itu adalah 30 tahun Indonesian Hip Hop yang parameternya adalah albumnya Iwa K, Ku Ingin Kembali yang dirilis di tahun 1993,” kata Yacko selaku Program Director FLAVS.



Harga Tiket FLAVS Festival 2023

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, pihak penyelenggara juga turut mengumumkan harga tiket untuk penyelenggaraan yang dilakukan secara hybrid (offline dan online).

Early Bird - 2 Day Pass : Rp 990.000

Presale - Daily Pass : Rp 840.000

Presale - 2 DAY PASS Rp 1.340.000

GA - Daily Pass : Rp 1.240.000

GA - 2 Day Pass : Rp 1.990.000

GA - Daily Pass (Virtual) : Rp 75.000

GA - 2 Day Pass ( Virtual) : Rp 99.000

Harga tiket yang tertera belum termasuk biaya admin dan pajak.



Menuju FLAVS Festival 2023



Seperti tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan menuju FLAVS Festival 2023 juga kembali dihadirkan. Salah satunya adalah ajang FLAVS Nu Icon, ajang pencarian bakat yang berfokus kepada talenta-talenta muda menjanjikan di Indonesia. Empat nama muda sudah dipastikan tampil, yakni Chrstpy (Papua), Owwie (Jawa Timur), Raihan (Medan), dan XJonathann (Minahasa).

Diselenggarakan secara online dan offline, nantinya para kontestan terpilih dari FLAVS Nu Icon akan menunjukan bakatnya pada 29 dan 30 Juli, meliputi DJ Battle, Beatbox Battle, Freestyle Rap Session, BBoy/BGirl Battle, Open Style Battle, hingga Graffiti Battle yang sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Tidak hanya pertunjukan musik serta bentuk perayaan lainnya, FLAVS Festival 2023 turut menyuguhkan FLAVS The Hustle, sebuah market yang merangkum berbagai kegiatan lain seperti thrifting, workshop, trade show, hingga mempertemukan para musisi emerging dengan pihak record label untuk bertukar karya serta menjalin relasi.

Pilihan Editor: FLAVS FESTIVAL 2022 Umumkan Line-up Fase Kedua, Ada Andmesh hingga Marion Jola