Eric Carmen, Pelantun Tembang Hit All By Myself Meninggal dalam Tidurnya

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi yang menjadi ikon pop awal 1970-an, Eric Carmen, meninggal dalam usia 74 tahun. Kabar meninggalnya pelantun lagu hit "All By Myself" ini diumumkan istrnya, Amy Murphy Carmen di situs penyanyi itu di ericcarmen.com.

"Dengan kesedihan yang luar biasa kami berbagi berita memilukan tentang meninggalnya Eric Carmen. Eric kami yang manis, penuh kasih, dan berbakat meninggal dalam tidurnya, pada akhir pekan. Dia sangat gembira mengetahui bahwa selama beberapa dekade, musiknya telah menyentuh banyak orang dan akan menjadi warisan abadinya. Harap hormati privasi keluarga saat kami berduka atas kehilangan yang sangat besar," tulis Amy, pada Senin, 11 Maret 2024 waktu Amerika.

Amy menukilkan lirik lagu Carmen, 'Love is All That Matters', dari album solonya pada 1977 berjudul Boats Against the Current. “Love Is All That Matters...Faithful and Forever,” tulisnya. Amy tidak menyebutkan penyebab kematian suaminya atau tanggal pasti kematiannya.

Profil Eric Carmen

Eric Carmen, penyanyi Amerika kelahiran Cleveland, Ohio pada 11 Agustus 1949. Ia adalah penulis lagu utama dan vokalis band tahun 1970-an Raspberries, yang memiliki lagu-lagu hits seperti "Let's Pretend", "Overnight Sensation (Hit Record)," "I Wanna Be With You", dan "Go All the Way".

Setelah bertualang sebagai artis solo, ia meraih kesuksesan dengan beberapa single awalnya termasuk "Never Gonna Fall In Love Again" dan "Hungry Eyes," yang muncul di film televisi, Dirty Dancing. Ia juga meraih kesuksesan sebagai penulis lagu untuk artis lain. Dia menulis lagu "Almost Paradise," yang direkam oleh Mike Reno dan Ann Wilson dan muncul di Footloose.

Salah satu lagu terpopulernya, 'All by Myself,' juga muncul di berbagai film termasuk To Die For, Clueless, Almost Famous, dan Bridget Jones's Diary. Di Asia, lagu ini muncul di salah satu episode di drama Taiwan terkenal, Meteor Garden 2. Lagu ini juga di-cover oleh Céline Dion

Setelah bersolo karier, Eric Carmen sempat kembali bereunian dengan temannya di Raspberries pada awal tahun 2000-an. Tapi pada Desember 2004, ketika berbicara tentang reuni dengan Entertainment Weekly, Carmen mengatakan dia dan rekan-rekan anggota bandnya sudah dewasa dan masing-masing memiliki kehidupan.

"Orang-orang bertanya kepada saya, 'Mengapa kalian tidak berkumpul dan tampil dalam satu pertunjukan saja?' Karena dibutuhkan persiapan yang sama besarnya untuk satu pertunjukan bagus seperti tur enam bulan," katanya kepada majalah tersebut.

Carmen menikah tiga kali. Pertama ia menikah dengan Marcy Hill dari 1978 hingga 1979. Ia kemudian menikahi Susan Brown pada 1993 hingga 2009 dan memiliki dua anak. Terakhir, ia menikah dengan mantan penyiar berita, Amy Murphy dari 2016 hingga meninggal.

ERICCARMEN| PEOPLE| VARIETY

