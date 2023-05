Mengenal Suho EXO, Idola K-Pop yang juga Kondang sebagai Aktor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jun Myeon atau Suho idola K-Pop kelahiran 22 Mei 1991. Ia selebritas di bawah naungan SM Entertainment. Mengutip Kpoping, dia leader dan vokalis utama grup EXO dan sub-unitnya EXO-K.

Suho berlatih selama kurang lebih 7 tahun sebelum akhirnya debut pada 2012. Suho EXO bercita-cita menjadi seorang penyanyi sejak sekolah dasar. Dia bergabung dengan SM Entertainment sebagai trainee setelah lulus sistem casting pada 2006.

Karier Suho EXO

Selain sebagai anggota EXO, Suho juga membintangi beberapa film seperti One Way Trip dan Student A. Suho juga membintangi peran utama dalam drama The Universe's Star dan Rich Man.

Mengutip Gluwee, Suho memulai debut solonya pada 30 Maret 2020. Itu dengan mini album Self-Portrait. Dia terdaftar dalam wajib militer sebagai petugas layanan publik pada 14 Mei 2020. Dia akan diberhentikan antara 23 November 2021 hingga 13 Februari 2022.

Ia masuk sebagai anggota kesepuluh EXO pada 2012. Ia didapuk sebagai leader dari EXO-K, sub-unit di industri musik Korea. Tak lama setelah itu, ia memulai debutnya bersama grup tersebut dengan merilis EP Mama.

Dia berkolaborasi dengan sesama anggota, Chen untuk merilis duet bertajuk Beautiful Accident yang dirilis pada 2017. Dia juga ikut dalam serial televisi The Universe's Star (2017). Tak hanya merilis soundtrack asli Starlight untuk serial tersebut, dia juga diberi peran utama.

Suho berperan sebagai Woo-Joo, penyanyi-penulis lagu berbakat dalam drama tersebut. Pada Maret 2020, Suho resmi debut sebagai artis solo. Dia merilis EP solonya Self-Potrait dengan Let’s Love sebagai singel utama.

