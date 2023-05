Sinopsis Drama Cina The Love You Give Me, Sepasang Kekasih yang Kembali Bertemu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, drama Cina menjadi salah satu tontonan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Tema cerita drama Cina cukup beragam dengan tampilan yang menyegarkan. Adapun salah satu drama China yang akan segera tayang dan cukup ditunggu-tunggu kehadirannya adalah The Love You Give Me. Drama ini dapat disaksikan secara legal melalui platform streaming online, WeTV.

Drama China The Love You Give Me merupakan hasil adaptasi dari novel populer berjudul Ni Gei Wo De Xi karya Shi Ding Rou. Drama ini kemudian dibuat serial di bawah arahan sutradara Ding Ying Zhou. Drama bergenre romantis ini tayang pertama kali pada 24 April 2023 lalu.

The Love You Give Me

Judul drama: The Love You Give Me

Judul lain: Ni Gei Wo De Xi Huan

Adaptasi: Novel Ni Gei Wo De Xi Huan karya Shi Ding Rou

Genre: Romantis

Tayang perdana: 24 April 2023

Saluran tayang: WeTV

Durasi per episode: 45 menit

Jumlah episode: 32 episode

Negara: Tiongkok

Bahasa: Mandarin

Sutradara: Ding Ying Zhou

Penulis skenario: Guo Shuang

Produksi: Tencent Video

Sinopsis The Love You Give Me

Drama China, The Love You Give Me yang dibintangi Wang Ziqi dan Wang Yuwen. Foto: Instagram/@official.wetv

Drama China The Love You Give Me bercerita tentang seorang perempuan bernama Min Hui yang jatuh cinta kepada pria bernama Xin Qi. Perasaan yang terbalas membuat mereka memiliki mimpi untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Bahkan, mereka juga berencana untuk menikah dan mengikat janji sehidup semati.

Sayangnya, kisah cinta keduanya menjadi rumit saat Xin Qi divonis menderita penyakit keras. Penyakitnya ini membuat kondisi jantung Xin Qi dalam bahaya dan mengancam keselamatan jiwanya. Selain itu, kesalahpahaman yang terjadi membuat hubungan keduanya renggang dan berujung perpisahan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Setelah bertahun-tahun berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing, secara tak terduga keduanya kembali bertemu di sebuah acara bisnis. Min Hui kini telah menjadi direktur perusahaan teknologi R&D, sedangkan Xin Qi adalah seseorang yang sangat terkenal di dunia bisnis.

Dalam pertemuan tersebut, Min Hui dan Xin Qi kembali berbicara setelah sekian lama. Min Hui pun mengungkapkan jika kini dirinya sudah tidak seperti dahulu karena memiliki seorang putra tunggal. Seiring berjalannya waktu, Xin Qi mulai curiga terhadap ayah kandung dari putra Min Hui tersebut. Pasalnya setelah ditelusuri, putra Min Hui menderita penyakit jantung yang sama seperti dirinya.

Pada awalnya, Min Hui berusaha menutupi identitas dari ayah kandung putranya. Dia tidak mau mengakui jika Xin Qi adalah ayah biologis dari anak laki-laki yang telah dibesarkannya selama ini.

Suatu hari, karena sebuah peristiwa Xin Qi ingin mendonorkan darahnya untuk membantu pemulihan putra Min Hui. Tetapi, perempuan tersebut menolak dan berkata jika ayah kandung tidak boleh mendonorkan darah untuk anaknya.

Mengetahui hal tersebut, Xin Qi pun merasa senang sekaligus haru. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil peran sebagai ayah dari anak-laki-laki tersebut. Selain itu, Xin Qi juga memilih untuk mulai tinggal bersama Min Hui dan putranya.

Daftar Pemain The Love You Give Me

Berikut beberapa pemain dari drama China The Love You Give Me.

Wang Zi Qi sebagai Xin Qi Wang Yu Wen sebagai Min Hui Cui Yi Xin sebagai Min Quan Quan Li Chuan sebagai Zhou Ru Ji Ma Xin Rui sebagai Xiao Mu Chen Xin Hai sebagai Chen Jia Jun Li Xing Yao sebagai Yao Zi Zhu Kim Jin sebagai Cheng Qi Rang Jill Hsu sebagai Xin Din Mei Bao Lai sebagai Lin XI Yue Li Wei Long sebagai Herdy Su Zi Shan sebagai Cai Wen Ji

RADEN PUTRI

