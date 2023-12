Dylan Wang Bintang Only For Love Pernah Bercita-cita Jadi Pramugara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dylan Wang membintangi drama Only For Love yang baru tayang di Viu. Drama yang diangkat dari wen novel berjudul Accidental Love ini sukses mencuri perhatian dan selalu menjadi pembicaraan.

Dalam Only For Love, Dyan Wang berperan sebagai Shi Yan pemuda kaya dan sukses, yang selalu terlihat dingin dan arogan. Namun sebenarnya dia memiliki sifat yang hangat. Sikapnya yang misterius membuat Zheng Shyui, yang diperankan Bai Lu, penasaran untuk mewawancarainya.

Dylan memang kerap memerankan karakter orang yang dingin dan nyaris tidak menunjukkan ekspresi dan emosi diwajahnya. Tapi di kalangan penggemar, pria kelahiran 20 Desember 1998 ini dikenal rendah hati dan ramah dalam berbagai kesempatan.

Perjalanan karier Dylan Wang

Jika dalam drama Cina Dylan kerap tampil glamor dan berperan sebagai anak dari keluarga konglomerat, aslinya dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya memiliki usaha makanan di Chengdu. Kabarnya kalau sedang pulang kampung, dia suka membantu orang tuanya di toko.

Pria yang memiliki nama asli Wang Hedi ini, menjalani masa kecil yang indah di Leshan, provinsi Sichuan. Bakatnya sebagai model mulai muncul saat ia ikut kompetisi model saat bersekolah di Sichuan Southwest Vocational College of Civil Aviation.

Dia pernah menang lomba Sichuan Campus Celebrity Contest tahun 2016. Berhasil menyisihkan 73 sekolah di provinsi itu membuat dia seketika jadi selebritas lokal. Kemenangan ini juga membuka jalannya untuk masuk ke industri hiburan. Cita-citanya pun beralih, dari pramugara menjadi model, penyanyi, dan aktor.

Sempat jadi idol

Popularitasnya makin meroket setelah Dylan Wang memenangkan reality TV Show China bernama Super Idol, tahun 2017. Reality TV yang untuk pertama kali dan hanya sekali digelar itu menggodok 10 calon idol selama tiga bulan. Wajah rupawan, selera fashion yang keren, kemampuan menari, menyanyi, dan akting yang mumpuni, serta kepribadian yang rendah hati menjadi kualitas yang membuat dia memenangkan hati penggemar.

Penampilan Dylan dalam acara itu rupanya menarik perhatian produser dan sutradara Taiwan, Angie Chai. Dylan direkrut membintangi serial drama Meteor Garden versi Cina pada tahun 2018. Dia berhasil mendapat peran sebagai Daoming Si, mengalahkan ribuan aktor yang mengincar peran ikonik ini. Meski rating drama ini tidak sesukses versi Taiwannya, tapi berkat perannya dalam drama ini karier Dylan Wang bersinar terang.

Tawaran drama semakin banyak

Setelah Meteor Garden, Dylan Wang mendapat peran dalam drama sejarah fantasi Ever Night 2 pada tahun 2019. Pada tahun 2021 ia melakoni drama modern bertema kantoran The Rational Life dan drama fantasi Miss the Dragon. Sayang, perannya dalam drama sejarah fantasi mendapat respon kurang baik. Akting dan penampilannya mendapat kritik pedas.

Dylan yang jadi tamu rutin acara variety, Hello Saturday ini kemudian mendapat kesempatan membalikkan kritik itu lewat drama Love Between Fairy and Devil. Drama sejarah fantasi yang tayang Agustus 2022 itu berhasil menjadi hits dan jadi salah satu drama televisi terpopuler di OTT. Tak lama kemudian Dylan tampil dalam serial televisi Unchained Love, disusul drama televisi yang bergaya komedi, Never Give Up.

