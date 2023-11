Mengenal Karakter Dylan Wang dan Bai Lu dalam Only For Love

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Cina Only for Love diadaptasi dari web novel Accidental Love. Drama ini diperankan oleh Dylan Wang dan Bai Lu. Sekilas keduanya memiliki karakter yang berbeda namun ternyata ada kesamaannya.

Drama Only for Love bercerita tentang kehidupan seorang reporter majalah keuangan Zheng Shuyi, yang diperankan oleh Bai Lu. Dia ingin menulis cerita sampul majalahnya. Sebab itu dia perlu mewawancarai Shi Yan, yang diperankan Dylan Wang.

Shin Yan adalah CEO muda yang sedang jadi pembicaraan di kalangan bisnis keuangan. Terkesan misterius karena belum pernah ada media yang berhasil mewawancarainya. Pertemuan Shin Yan dan Shuyi dipenuhi kesalahpahaman. Tapi perlahan menjadi semakin dekat.

Pendiam vs ekspresif

Dylan Wang pernah memerankan Dao Ming Shi dalam drama Meteor Garden pada tahun 2018. Karakternya tidak jauh berbeda dengan Shin Yan. Sama-sama anak komglomerat, pendiam dan terkesan dingin.

Kebalikannya, Zheng Shuyi adalah orang yang ekspresif, dinamis, agresif, dan provokatif. Shuyi ini bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Satu saat ia bisa menjadi galak dan seolah siap menaklukkan dunia, tapi sesaat kemudian ia beralih menjadi gadis yang manis.

Etos kerja

Baik Shi Yan maupun Shuyi adalah pekerja yang gigih tapi tetap menjaga etika. Shi Yan adalah anak konglomerat yang memutuskan keluar dari perusahaan yang didirikan ayahnya, untuk memulai bisnis sendiri. Di tengah jalan ia bahkan berkompetisi dengan perusahaan keluarganya.

Sementara Shuyi adalah jurnalis yang siap mengejar narasumber sampai ke tempat berkuda di luar kota. Menyiapkan draft secara matang dan merevisi tulisan berkali-kali ia lakukan untuk bisa menampilkan tulisan utama yang terpampang di halaman depan majalah.

Sering salah paham

Yang juga mirip dari kedua orang ini adalah sama-sama sering salah paham. Dari awal terlihat kalau Shi Yan tertarik dan memiliki perasaan terhadap Shuyi, tapi bukannya jujur dengan perasaannya, ia malah seperti bocah remaja yang berusaha menarik perhatian dengan kelakuan-kelakuan menyebalkan.

Shuyi nggak lebih baik. Dari awal ia sudah salah paham dan mengira kalau Shiyan adalah paman dari selingkuhan dan kemudian menjadi pacar mantan kekasihnya. Sampai ia takut banget kesempatan wawancaranya rusak.

Cara mengatasi sosip

Sebagai bagian dari keluarga konglomerat yang terkenal Shi Yan sering jadi bahan gosip. Dalam hal ini, Shuyi yang bekerja di media dan terbiasa menghadapi gosip, cocok dengan Shi Yan. Ia bisa membedakan mana rumor yang bisa dipercaya dan mana yang tidak.

Walau sedikit kewalahan ketika hubungannya dengan Shiyan terungkap, Shuyi bisa menghadapinya dengan tenang dan tidak merasa terganggu. Ia dengan sopan bilang kepada orang-orang bahwa mereka pasti salah, bahwa dia adalah seorang jurnalis, bukan seorang aktris.

Drama Only for Love cocok untuk Anda yang menyukai serial yang pelan-pelan memanas, atau mencari tontonan yang ringan dan lucu. Selain itu, gaya pakaian Zheng Shuyi, Shan Shan dan karakter wanita lainnya bisa jadi inspirasi fashion.

