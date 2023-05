5 Alasan Guardians of The Galaxy Vol. 3 Jadi Film Terbaik Trilogi MCU

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guardians of The Galaxy Vol.3 merupakan salah satu film terbaik keluaran MCU atau Marvel Cinematic Universe. Film yang tayang sejak 3 Mei 2023, telah resmi bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. Film kesepuluh dari MCU ini, ditulis dan disutradarai oleh James Gunn, sementara naskahnya ditulis bersama dengan Nicole Perlman.

Film MCU bertajuk Guardians of the Galaxy Vol. 3 mengisahkan para Pahlawan Super atau biasa disebut Guardians sedang beradaptasi tinggal di Knowhere. Tapi itu tidak berlangsung lama, pengungkapan mendadak tentang masa lalu Rocket mengubah hidup mereka. Peter Quill, yang masih berduka atas kehilangan Gamora, terpaksa memimpin timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan nyawa Rocket—sebuah misi yang jika tidak berhasil, berarti akhir dari para Guardians. Menariknya, film ini berfokus pada masa lalu Rocket Racoon.

Melansir dari Tempo, pemain dari film ini dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, juga menghadirkan Vin Diesel sebagai Groot dan Bradley Cooper sebagai Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter dan Maria Bakalova. Selanjutnya, Guardians of The Galaxy Vol. 3 juga menyertakan karakter baru seperti Chukwudi Iwuji, yang berperan sebagai penjahat The High Evolutionary; dan Will Poulter, yang memperkenalkan karakter buku komik Adam Warlock ke Marvel Cinematic Universe untuk pertama kalinya.

Untuk itu, mari ketahui 5 alasan Guardians of The Galaxy Vol. 3 jadi tontonan terbaik jebolan trilogi MCU berikut ini.

1. Menjadi Salah Satu Film Trilogi MCU Terbaik

Banyak penggemar MCU yang menganggap bahwa film trilogi bagaikan sebuah kutukan karena beberapa film disebut sangat mengecewakan seperti Captain America: Civil War, Iron Man 3, dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kali ini, ekspektasi tersebut disingkirkan oleh Guardians of The Galaxy, karena berhasil mendapatkan rating terbaik dan komentar positif dari banyak orang serta disebut sebagai film trilogi terbaik milik MCU.

2. Alur Cerita yang Menarik

Guardians of The Galaxy Vol.3 memiliki alur cerita yang rapi dan lambat, namun berhasil disampaikan para bintang kepada penonton dengan menakjubkan. Film ini memiliki banyak konflik dan juga beberapa scene mindblowing yang menyayat hati.

3. Menjawab Berbagai Teori Penggemar

Guardians of The Galaxy Vol.3 berhasil menjawab segala teori penggemar, seperti munculnya Thor, penambahan anggota Guardians, Star Lord pensiun dari Guardians, serta kembalinya hubungan antara Gamora dengan Star Lord. Kebenaran setiap teori tersebut telah dijawab dalam film secara lebih detail.

4. Cerita Masa Lalu yang Sangat Mengharukan

Banyak film MCU dengan latar belakang cerita yang mengharukan, begitupun dengan Guardians of The Galaxy yang mengisahkan arti dari persahabatan dan kebersamaan. Akan ada beberapa scene karakter yang membuat banyak penonton menjadi emosional atau bahkan menangis tersedu-sedu.

5. Adegan Aksi yang Seru dengan Soundtrack Legendaris

Kualitas film terutama efek visual CGI Guardians of the Galaxy Vol. 3, secara umum sangat setara dengan film MCU lainnya. Namun, film ini berhasil menghadirkan salah satu adegan aksi superhero paling menarik di MCU hingga saat ini. Menariknya, film kesepuluh MCU ini memiliki berbagai soundtrack ikonik hingga bisa membuat setiap scene terasa berkesan.

Nah, itu dia 5 alasan Guardians of The Galaxy Vol. 3 menjadi tontonan terbaik keluaran trilogi MCU yang bisa langsung ditonton di seluruh bioskop Indonesia.

Nur Qomariyah | berbagai sumber

