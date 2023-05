Pete Davidson Muncul sebagai Cameo Tersembunyi di Guardians of The Galaxy Vol. 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus komedian Amerika Serikat, Pete Davidson menjadi cameo tersembunyi dalam sekuel terbaru Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dikutip dari People, sutradara James Gunn akhirnya mengkonfirmasi kemunculan Pete Davidson setelah penggemar mengetahui kehadirannya dalam film.

James Gunn Pamer Keberadaan Pete Davidson pada Lokasi Syuting Guardians of the Galaxy Vol. 3

Sutradara Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn mengunggah foto dan tulisan di Twitter yang menunjukkan kehadiran Pete Davidson di lokasi syuting. "Lalu temanku Pette bukan hanya mengisi suara, tapi juga datang mengunjungi kami di Atlanta dan bermain Phlektik di set," tulis sang sutradara.

James Gunn mengunggah foto di balik layar Guardians of the Galaxy Vol. 3. Foto: Twitter/@JamesGunn

Dari unggahan James Gunn pada Senin, 8 Mei 2023 itu terlihat bahwa Pete Davidson menggunakan topeng alien lengkap dengan senjata api dan jaket kulit. Mantan kekasih Ariana Grande itu juga bertemu dengan pemeran Guardians of the Galaxy Vol. 3 lain, yaitu Chris Pratt, Zoe Saldana, dan Pom Klementieff.

James Gunn mengunggah foto Pete Davidson saat bermain dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3. Foto: Twitter/@JamesGunn

Sebelumnya, Pete Davidson pernah bekerja sama dengan James Gunn pad 2021 lewat film keluaran DC berjudul The Suicide Squad. Pada film tersebut, Pete Davidson memainkan karakter yang bernama Blackguard.

Bintang Hollywood Lain yang Jadi Cameo di Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mengutip dari Entertainment Today, beberapa artis Hollywood lain turut menjadi cameo dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3 adalah Sylvester Stallone, Linda Cardellini, dan Maria Bakalova. Selain itu, artis lain yang hanya terdengar suaranya adalah Bradley Cooper dan Vin Diesel. Dalam Guardians of the Galaxy, Bradley Cooper merupakan pengisi suara dari karakter rakun bernama Rocket, sedangkan Vin Diesel mengisi suara karakter pohon bernama Groot.

Sementara itu, James Gunn mengungkap alasan pembuatan sekuel terbaru yang mengambil fokus pada cerita masa lalu karakter Rocket. "Aku hanya perlu menyelesaikan cerita masa lalu Rocket," tuturnya pada ET News.

Sutradara berusia 56 tahun ini mengatakan bahwa ia tidak ingin membuat cerita karakter Rocky menggantung. "Aku tahu dia memiliki cerita yang aku punya di kepala sejak awal. Itu sangat penting bagiku. Dan aku tidak ingin meninggalkan karakter ini menggantung," lanjutnya.

GABRIELLA AMANDA | PEOPLE | ET NEWS

